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Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра

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  • 1.05.2020, 20:32
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Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра
Озоновая дыра над Арктикой в 2011 году на фото со спутника NASA

Ученые из Всемирной метеорологической организации выделили для этого два фактора.

В апреле над Арктикой закрылась особенно крупная озоновая дыра, сообщила пресс-служба Всемирной метеорологической организации (ВМО) в пятницу, 1 мая, пишет dw.com.

Официальный представитель ВМО Клэр Нуллис на брифинге в Женеве 1 мая пояснила, что весной текущего года истощение озонового слоя достигло рекордных уровней из-за сочетания двух факторов. "Первый - сохранение в атмосфере веществ, истощающих озоновый слой", а второй - метеорологические условия. "В этом году в стратосфере у нас была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась", - заявила Нуллис.

На вопрос, было ли связано закрытие озоновой дыры с уменьшением уровня загрязнения атмосферы во время пандемии коронавируса, Нуллис ответила, что оно "не имело никакого отношения к COVID".

По данным ВМО, весной 2020 года озоновая дыра над Арктикой достигла "беспрецедентных размеров", обойдя по своим габаритам предыдущего "рекордсмена" - озоновую дыру, образовавшуюся над Арктикой в 2011 году.


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