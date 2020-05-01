Коронавирус в Ушачах: в больнице – все руководство райпо 1.05.2020, 20:37

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Поликлиника в Ушачах.

Фото: ushachi-tcson.by

Есть умершие.

С положительным тестом на коронавирус умерла работница Ушачского райпо. Большинство работников – в больнице или на карантине. Как передает «Белсат», информацию об эпидемии в Ушачском райпо опубликовала Ирина Антонова на своей странице в Facebook:

«Единственный сотрудник, который ответил мне, работает в отделе кадров. Говорит, что всё руководство РАЙПО с COVID-19 лежит в больнице, а для кого-то уже нет места в больнице и они на самоизоляции дома. Женщина по телефону буквально чуть не плакала», – пишет Ирина.

Другой работник Ушачского райпо на условиях анонимности подтвердил информацию. Добавил, что одна знакомая умерла:

«У нас много людей лежит в больнице, два подтвержденных с коронавирусом. Остальные пока что с пневмонией. Вы понимайте, что еще тесты делаются. Секретарша умерла от коронавируса. Как только у нее подтвердилось, приехали, у всех взяли тесты, всех исследовали, начало проявляться».

Источник журналистов сообщает, что врачи делают все возможное:

«Мы все находимся под врачебным наблюдением. Нельзя сказать, что нас бросили. Наша больница принимает все меры, наши медики предпринимают все усилия. У нашего руководителя подтвердилась инфекция, поэтому некоторые находятся на карантине, как контакты первого уровня. Мы надеемся и верим в лучшее. Но дело в том, что это все вышло за пределы. Сейчас много больных. Я всем желаю здоровья, потому что когда ты с этим столкнулся, понимаешь, что все действительно страшно».

Работник добавляет, что продуктовые магазины общества в Ушачах продолжают работать:

«Само райпо, бухгалтерия и так далее – ушли на дистанционную работу. Кто-то на больничных. В здании практически никого нет. Несмотря на то, что мы на больничных, мы же все равно работаем».

Ковид-19 в Райпотреб Ушачском районе. Но все магазины работают в штатном режиме. Хлеб выпекают, разливают безалкогольные напитки.

фото с сайта: belsat.eu

Журналист позвонила в Витебский областной союз потребительских обществ, так как в Ушачском райпо трубку не снимали в течение двух дней. В Витебске сообщили, что председатель Союза в командировке. Журналисты связались с первым заместителем председателя Татьяной Назаровой:

«Да, такая ситуация есть в Ушачском районе. Но все магазины и автолавки работают в штатном режиме. Хлеб выпекают на хлебозаводе Ушачского райпо. Минеральная вода и безалкогольные напитки Ушачского цеха также разливаются. Администрация работает в штатном режиме. Но принимают меры по эпидобстановке. Есть люди, которых отправили в отпуск за свой счет, другие работают дистанционно. Мы стараемся таким образом уберечь людей от заболевания. Одновременно все работает в штатном режиме. Это у нас по территории всей области происходит».

Все магазины в Ушачах работают, несмотря на эпидемию в Ушачском райпо. Фото Ушачского райисполкома

Татьяна сообщила, что у нее нет информации из официальных источников о том, обнаружен ли коронавирус у работников райпо. Журналисты дозвонились и до председателя Ушачского райисполкома:

«Регулярно какая-то информация проскакивает. Райпо работает в штатном режиме», — говорит Владимир Авдошко.

Председатель Ушачского райисполкома Владимир Авдошко подтвердил факт эпидемии в Ушачском райпо

фото с сайта: belsat.eu

В сообщении Ирины Антоновой о ситуации в Ушачах была информация о похоронах в деревне Казимирово человека, умершего из-за COVID-19. Девушка пишет, что умершего отдали в полиэтиленовом меху и закрытом гробу, но на похоронах родные якобы открыли и гроб, и мешок.

Прокомментировать эту информацию мы просили также председателя Ушачского райисполкома, но Владимир Авдошко ничего об этом не знал, но обещал поинтересоваться. Сегодня в райисполкоме, Ушачском сельсовете и ЖКХ никто не снимал трубку.