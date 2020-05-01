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Как коронавирус распространяется в белорусских больницах

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  • 1.05.2020, 20:58
  • 3,012
Как коронавирус распространяется в белорусских больницах
иллюстрационное Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Многие сообщают о том, что их родственники и друзья заразились коронавирусом в учреждениях здравоохранения.

Читатель пишет телеграм-каналу «Баста» о том, как происходит распространение вируса в больницах. Это не единственное письмо на эту тему. Многие подписчики сообщали о том, что их родственники и друзья заразились коронавирусом в учреждениях здравоохранения.

- Такая ситуация. Человека с симптомами пневмонии кладут в больницу, - пишет читатель. - Естественно, сразу взяли мазок на каронавирус. На следующий день к нему в палату подкладывают двоих больных с положительным Covid-19. Несколько дней он лежит с ними в одной палате, возможно не зараженный до приезда в больницу. Hу как так?

Первый тест у него был отрицательный. Значит он не был заражен, а теперь, получается, он в любом случае заразится.

В чем смысл больниц тогда? И почему все об этом молчат?

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