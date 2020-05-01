Около 1000 студентов из Индии, которые учатся в Беларуси, просят срочно прислать за ними самолет 1.05.2020, 21:29

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ФОТО: GETTY IMAGES

Родители студентов бьют тревогу, считая ситуацию в Беларуси критической.

Около тысячи индийских студентов, которые изучают медицину в Беларуси, просят срочно прислать за ними самолет из-за высокого риска заражения коронавирусом. Их видеообращение стало вирусным видео в Индии, пишет телеграм-канал «Баста».

Родители студентов бьют тревогу в «Твиттере» и обращаются к властям с просьбой о помощи. По их словам, ситуация в Беларуси критическая и они опасаются за жизни своих детей.

фото: телеграм-канал «Баста»

Как сообщает местное СМИ, около тысячи студентов-медиков из индийского штата Гуджарат «оказались в ловушке в Беларуси». Студенты обучаются в четырех разных белорусских вузах. На протяжении последнего месяца их родители неоднократно обращались к индийскому правительству с просьбой о содействии в возвращении студентов домой. Однако пока не получили удовлетворительного ответа.

- Количество заболевших коронавирусом в Беларуси растет как на дрожжах. До сих пор не было принято никаких мер по доставке моего сына в Индию. Студенты-медики в Беларуси в беде. Студенты обратились к правительству посредством видео, в котором просят, чтобы их перебросили в Индию по воздуху. В Беларуси существует высокий риск заражения коронавирусом, потому что не принимается никаких мер, - заявил родитель одного из студентов.

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

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