Коронавирус в Поставах: количество зараженных за сутки увеличилось вдвое 1 1.05.2020, 22:07

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ФОТО: GETTY IMAGES

Есть умершие.

- Ситуация в Поставах очень плачевная, - рассказывает телеграм-каналу «Баста» жительница города. - Сейчас закрыли церковь на карантин, закрыли четвёртую школу на карантин. В церкви заболел батюшка и те, кто вместе с ним работают. Церковь закрыли на карантин после пасхи. Все волнуются и переживают.

Женщину заболевшую привезли, она лежала на ИВЛ. Долго не было тестов. Первый результат был отрицательный, второй - положительный. На тот момент в больнице ещё вообще ничего не было, вообще никаких средств защиты. Получается, что все ушли на карантин, врачи сдали мазки, получили результаты. У всех, кто с ней контактировал, был подтверждён коронавирус. Замглавврача ходила по городу, в магазин, в отдел милиции. Заведующий хирургии тоже заразился, у него всё нормально протекает, без осложнений.

Медсестра, которая проживала в общежитии Поставского колледжа, заразилась коронавирусом, у нее подтвердился диагноз, там обрабатывали первый этаж. Это всё не потому, что они халатно относятся к безопасности, а потому, что нечем себя защитить.

Позавчера в Поставской ЦРБ было 67 больных, а за день до этого - 32. По смертям не могу ничего сказать, врачи сами могут быть не в курсе того, от чего умер человек. Были смерти от пневмонии, но это было ещё на прошлой неделе, до самой большой вспышки. Несколько человек умерло.

Перепрофилировали санаторий "Ветразь" под контакты первого уровня. Туда ещё из Полоцка привозили контакты первого уровня. Он был подготовлен заранее, еще до того как в Беларуси появилась вспышка, до случая с самым первым больным. Санаторий был уже полностью укомплектован к приёму контактов первого уровня, они всё заранее закупили и подготовили.

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