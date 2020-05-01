У министра строительства РФ диагностировали коронавирус 1.05.2020, 22:16

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фото с сайта: 07tv.ru

Владимир Якушев гостипализирован.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в Telegram-канале, пишет gordonua.com.

"Глава минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз "коронавирус" подтвержден результатом КТ", – говорится в сообщении.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", – приводит канал слова Якушева.

В министерстве сообщили, что исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

30 апреля стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России зафиксирован 114 431 случай заражения, умерло 1169 человека.