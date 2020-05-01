закрыть
1 мая 2020, пятница, 23:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

У министра строительства РФ диагностировали коронавирус

  • 1.05.2020, 22:16
  • 2,049
У министра строительства РФ диагностировали коронавирус
фото с сайта: 07tv.ru

Владимир Якушев гостипализирован.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в Telegram-канале, пишет gordonua.com.

"Глава минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз "коронавирус" подтвержден результатом КТ", – говорится в сообщении.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", – приводит канал слова Якушева.

В министерстве сообщили, что исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

30 апреля стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России зафиксирован 114 431 случай заражения, умерло 1169 человека.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина