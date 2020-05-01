«Они пилят сук, на котором сидят» 1.05.2020, 22:29

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фото: belaruspartisan.by

Бизнесмены, арендующие площади «Горизонта», возмущены платежами.

Предприниматели, арендующие площади в бывшем корпусе №6 завода «Горизонт», требуют снижения огромных платежей за аренду. В противном случае бизнес не переживет создавшийся кризис и десятки компаний вынуждены будут закрыться. Также бизнесменов возмущает привязка аренды к курсу евро и неуступчивость арендодателя.

Myfin.by побывал на встрече предпринимателей, чтобы понять, что происходит с белорусским бизнесом и почему государству до него нет дела.

«На нашу просьбу ответили «извините, нет»

Свое мнение несколько десятков бизнесменов впервые высказали 5 апреля, когда 35 арендаторов направили коллективное обращение в несколько инстанций – ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер», Управляющую компанию «Горизонт», ОАО «Белинвестбанк», Министерство промышленности, Мингорисполком и администрацию Лукашенко.

Этим обращением они пытались добиться действий со стороны арендодателя – «Горизонт-Белинвест-Девелопер» – по поддержке своей работы, а именно снижения арендной ставки, отсрочки и/или рассрочки платежей, арендных каникул. Вместо этого хозяева помещений отключают электричество, полностью парализуя и без того фактически приостановившуюся из-за эпидемии коронавируса деятельность своих арендаторов.

Противоречивые ответы были получены от арендодателя и Мингорисполкома. Суть их емко выразил Юрий Алейник, владелец игрового пространства «Кувалда» иинициатор собрания арендаторов:

«На нашу просьбу ответили «извините, нет». Или, если быть откровенным, – «идите вы...»

Арендодатель сделал лишь один шаг навстречу, зафиксировав до 1 июня курс евро на отметке, которую он достиг 1 марта 2020. Причина – арендные платежи привязаны к европейской валюте.

Прибыль упала на 90%

Приглашенный на встречу начальник управления развития коммерческой недвижимости ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Виталий Рынкевич не явился, заявив, по словам Алейника, о том, что «мероприятие не согласовано».

Если бы он все же пришел, то узнал бы из уст собравшихся, что причиной, по которой бизнесмены решили добиваться от его компании реальной помощи, стало не только катастрофическое падение их доходов, но и гигантские размеры платежей, которые ставят бизнесы на грань выживания уже сейчас.

«Падение прибыли в среднем – 90%. Мы предполагаем, что еще месяц-два это будет продолжаться. И это при условии, что впереди лето – не сезон для большинства арендаторов. И лишь с сентября, если эпидемиологическая обстановка в мире и стране стабилизируется, мы выйдем на «рабочий» режим», – заявил Юрий Алейник.

«Без поддержки извне нам просто не выжить, но нам не предлагают ничего – ни арендных каникул, ни отсрочки, ни рассрочки»

«Большинство арендаторов – это крутейшие места малого бизнеса в стране»

Не стоит думать, что арендодатели «Горизонта» – банальные «купи-продайки». По словам Алейника –это деятельные и креативные бизнесмены, представляющие элиту малого бизнеса Беларуси, и превратившие заброшенные и запущенные цеха в городской центр развлечений.

«Еще пять лет назад этот корпус представлял собой жалкое зрелище: страшные коридоры, туалеты – дыры в полу. Они исчезли тогда, когда у меня отдохнул внук Лукашенко, – ремонт начался на следующий же день»

«Арендаторы облагородили бывшие заводские цеха, и не только их, и сегодня это многофункциональное креативное пространство: квест-зоны, многочисленные студии танцев, шоурумы, тренажерный зал, фотостудии, различные мастерские – ювелирные, по реставрации обуви, и другие, коворкинг, знаменитый магазин «Гонар», ProSound, скалодром, аренда одежды. Все эти места – настоящие сокровища: 90% арендаторов – это крутейшие представители малого бизнеса в стране!», – рассказал Юрий Алейник.

4000 за отопление

Но даже такие бизнесы оказались в тяжелейшем положении. Ведь платят за аренду представители малого бизнеса совсем не малые деньги:

«У меня коворкинг и фотостудия, в работе 621 «квадрат». Аренда составляет 3700 евро в месяц, «коммуналка» – 5000 рублей зимой. Почти 4000 за отопление – не знаю, чем они топят, наверное, элитными стульями – около 1000 летом. Очень сильно просели места для фрилансеров, – занято лишь 20% площадей. Офисы тоже на удаленке, соответственно не могут платить полную сумму. Мы делали предложения (исходившие от наших клиентов) арендодателю, в ответ — «извините, нет, надеемся на дальнейшее сотрудничество», – с издевочкой», – рассказал Сергей Надулич, владелец коворкинга «Работаем» и фотостудии «Матрешка».

Скрытая угроза

Озвучили собравшиеся и еще одну проблему, которая коснется всех предпринимателей в стране, арендующих помещения. И если ее не решать, многие бизнесы будут уничтожены.

«По указу №143 в отсрочке нам отказать не могут. Но проблема в том, что мы какую-то прибыль планируем получить в сентябре, и важнее второй пункт, который носит рекомендательный характер – арендные каникулы или снижение. У меня выручка упала на 95%, а я за свои 600 «квадратов» должен заплатить с апреля по сентябрь – 6 месяцев, не имея дохода. Аренда – это огромная часть затрат, и ее надо снижать: оплатить за последний квартал аренду за предыдущие 9 практически невозможно», – уверен Павел Алексеев, владелец компании GameRoom.

«Они будто в бункере живут, и новости не читают!»

Хозяева здания по мнению бизнеса ведут себя странно: начали отключать электричество, хотя у арендаторов полностью оплачена «коммуналка», есть лишь небольшая задолженность по аренде.

«Делая это, они лишают нас всякой возможности заработать хоть какие-то деньги – хотя бы на оплату аренды и того же электричества. Вот чем они руководствуются?! Они же свои шансы на получение денег режут. Нет партнерства, понимания ситуации», – рассказывает Сергей Надулич.

«Они будто в бункере живут, и новости не читают! У них нет проблем и все классно: все в евро, много привязанных ремонтами арендаторов. Они думают:вот сейчас всех «выжмем», и потом, когда эпидемия закончится, тут будет очередь стоять из арендаторов, и мы сдадим по 15 евро».

«Я арендую помещение на «Горизонте» уже 5 лет и ни разу не просрочивал оплату аренды. Сейчас оплатил 70%, и мне отрезали электричество, в тот момент, когда у меня были клиенты. Мы, рискуя здоровьем выходим на работу и все деньги, которые получаем, отдаем за аренду. А они пилят сук, на котором сидят. Отсрочка – это не мера, она нас не спасет. Ставку нужно снизить», – поддержал коллегу по несчастью Николай Козловский, хозяин фотостудии PJ.

Умудряются повышать аренду в евро

Игорь Ермолов, собственник школы-танцев DanceCafe, который до недавнего времени арендовал 202 квадрата, столкнулся с другой проблемой: «У меня два зала, от большего, а это 150 метров, отказываюсь, потому что почти нет клиентов, и они все с легкостью умещаются в малый зал. До этого я просил администрацию о мерах, которые помогли бы мне, как и другим арендаторам, выжить, и не потерять их. Но меня не захотели слушать, а Виталий Рынкевич заявил «ничего страшного – придут новые», – поделился Ермолов.

Он, как и другие предприниматели, вложил в ремонт немалые средства, и когда попросил оставить на время зеркала и ламинат в помещении, от которого он отказывается, и которое будет пустовать, услышал «нет». Кроме того, он вынужден был заключить новый договор, по которому ему подняли арендную плату с 5,5 до 7 евро за квадратный метр.

Компромисс и партнерство

По словам Сергея Надулича, позиция «Горизонт-Белинвест-Девелопер» резко отличается от позиции банков и лизинговых компаний, с которыми не было даже переговоров: «Когда начались проблемы, я написал всем, и меня приятно удивило, что все пошли навстречу – два банка и лизинговая компания без проблем дали мне кредитные каникулы на 3 месяца. Все понимают, что сегодня сложилась ситуация, когда надо идти на уступки и помогать друг другу, чтобы выжить».

Резюмирует Юрий Алейник:

«Нам всем нужно грамотное решение, которое позволит пережить непростое время. Мы очень надеемся на встречные ходы, на понимание со стороны арендодателя. Надо же входить в положение, искать компромисс. В хорошие времена все платили и ни о каких послаблениях не просили. Но сейчас-то надо как-то думать».

Результатом встречи стало принятие двух обращений, которые были отправлены по тем же адресам, что и первый раз. Что же хотят предприниматели? Во-первых, выяснять причины, по которым две государственные компании – «Горизонт» и «Белинвестбанк», учредили частную, которая распоряжается госимуществом и устанавливает аренду в евро.

Во-вторых, (в письме к арендодателю) они просят предоставить отсрочку по платежам до 30 сентября, предоставить рассрочку до 31 декабря, и главное – снизить размер арендной платы до минимально возможной с учетом нормы рентабельности, а также предоставленных в связи с Указом №143 условий.