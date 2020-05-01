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В Витебской области умер 57-летний режиссер театра

  • 1.05.2020, 22:38
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В Витебской области умер 57-летний режиссер театра
фото: svaboda.org (rfe/rl)

У него был коронавирус.

30 апреля в Лиозно скончался краевед и режиссер лиозненского народного театра Геннадий Цыганков. Об этом «Радыё Свабода» сообщил витебский режиссер Игорь Бояринцев. По его словам, у 57-летнего художественного руководителя лиозенского народного театра обнаружили коронавирус.

Про своего коллегу Игорь Бояринцев написал у себя в «Фейсбуке»:

«Лучшие годы своей жизни он отдал маленькому городку на границе с Россией. Он ставил спектакли, организовал районные театральные фестивали и оказывал неоценимую помощь сельским театральным коллективам».

По словам Бояринцева, Геннадий Цыганков много сделал для того, чтобы вернуть имя Марка Шагала в Лиозно. Ведь, по некоторым данным, Шагал родился не в Витебске, а в соседнем Лиозно. По этому поводу Геннадий Цыганков создал районный праздник Шагала в Лиозно.

Геннадий Циганков был также известен как краевед.


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