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В Европе зафиксированы случаи тяжелого заболевания детей, связанного с COVID-19

  • 1.05.2020, 22:46
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В Европе зафиксированы случаи тяжелого заболевания детей, связанного с COVID-19
иллюстрационное Фото: forumdaily.com

Симптомы заболевания: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь.

В нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также выявляют коронавирус, сообщает unian.net.

Симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь. В частности в Германии выявлено по меньшей мере два случая.

В университетской клинике Женевы с начала вспышки коронавируса проходили лечение трое детей с подобным тяжелым воспалением. Один ребенок уже выздоровел и выписан, еще один находится в стационаре, а еще один - в отделении интенсивной терапии. По словам швейцарского уполномоченного по вопросам коронавируса Даниэля Коха, в этих случаях речь может идти об иммунной реакции на инфицирование коронавирусом.

Похожие случаи болезни у детей были выявлены также в Италии и Испании. В Великобритании зафиксировали около двух десятков подобных случаев. У многих больных детей был выявлен коронавирус Sars-CoV-2.

Накануне французский министр здравоохранения Оливье Веран выразил обеспокоенность из-за случаев заболевания детей, где не исключена связь с коронавирусом. Так, парижские врачи сообщили об около 15 детей всех возрастных групп с такими симптомами, как лихорадка, желудочно-кишечные проблемы и воспаление сосудов, которые могут вызвать сердечную недостаточность. Однако среди больных детей не все имели положительный результат теста на коронавирус. Министр также подчеркнул, что сейчас есть много вопросов и до сих пор не хватает доказательств, которые бы доказывали связь воспалительного процесса с коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения тоже обратили внимание на информацию о случаях тяжелого заболевания детей.

"Мы знаем, что дети обычно легче переносят (COVID-19. - Ред.), но у некоторых течение болезни достаточно тяжелое, и некоторые умирают", - сообщила представительница организации Мария ван Керкхове.


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