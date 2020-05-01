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Видеофакт: Аптека поликлиники стала очагом заражения в Барановичах

  • 1.05.2020, 22:58
  • 2,494
Видеофакт: Аптека поликлиники стала очагом заражения в Барановичах
фото: телеграм-канал «Баста»

В городе сложная эпидемическая ситуация.

Вспышка коронавируса в аптеке поликлиники на улице Тельмана в Барановичах. Заражение подтверждено у нескольких сотрудников, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Барановичи, вчера, около 12 часов дня. Аптека, через которую был вход в поликлинику на улице Тельмана, всё ещё закрыта «по техническим причинам». Ранее там был подтвержден коронавирус у заведующего и провизоров. Проводилась дезинфекция, - пишет читатель.

Bидео: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»
фото: телеграм-канал «Баста»

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