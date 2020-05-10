«Кто ответит за смерти этих ветеранов от коронавируса?» 10.05.2020, 8:27

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Людей, находящихся по возрасту в группе риска, на параде 9 мая было очень много.

Вчера, 9 мая, в Минске прошел парад победы. Официально это праздник победы над немецко-фашистскими захватчиками, но в условиях мировой пандемии коронавируса его уже прозвали «парадом смерти» или «парадом победы над здравым смыслом», пишет kyky.org.

Ветеранов на трансляции не было видно, но людей, находящихся по возрасту в группе риска, очень много. Коли Лукашенко, кстати, рядом с отцом на трибуне не было. Напоминаем, было много сообщений о том, что на парад массовку из людей созывают добровольно-принудительно. Некоторым предлагали деньги, студентов, как часто бывает, записывали «добровольцами», пишет издание

В комментариях к трансляции канала ОНТ на ютубе очень много комментариев в духе «Смотрите, смертников показывают». «Кто ответит за смерти ветеранов от ковида?», - спрашивают комментаторы на ютубе.

Издание также собрало примеры реакции белорусов на «парад смерти» в соцсетях: