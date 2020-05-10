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Количество умерших от COVID-19 в США превысило 80 тысяч человек

  • 10.05.2020, 8:50
Количество умерших от COVID-19 в США превысило 80 тысяч человек
Фото: Getty Images

Только за последние сутки вирусом в стране заразилось более 25 тысяч жителей.

На данный момент в мире коронавирусом заразилось 4 101 973 человека. Умерло с начала пандемии 280 451.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 88 997 человек. Больше всего заразилось в США — 25 524 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 4 248 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 422 человека. Всего с начала пандемии в США умерло уже 80 037 человек. На втором и третьем месте по количеству смертей за сутки идут Бразилия (664) и Великобритания (346).


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