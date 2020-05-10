Количество умерших от COVID-19 в США превысило 80 тысяч человек
- 10.05.2020, 8:50
Только за последние сутки вирусом в стране заразилось более 25 тысяч жителей.
На данный момент в мире коронавирусом заразилось 4 101 973 человека. Умерло с начала пандемии 280 451.
Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.
За последние сутки в мире заразилось 88 997 человек. Больше всего заразилось в США — 25 524 человека.
За последние сутки от коронавируса в мире умерло 4 248 человек.
Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 422 человека. Всего с начала пандемии в США умерло уже 80 037 человек. На втором и третьем месте по количеству смертей за сутки идут Бразилия (664) и Великобритания (346).