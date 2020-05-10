закрыть
10 мая 2020, воскресенье, 9:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус разбушевался в Минской области: во многих больницах - коллапс

  • 10.05.2020, 8:59
Коронавирус разбушевался в Минской области: во многих больницах - коллапс

Есть умершие, зараженных вывозят в соседние районы.

О новых случаях Covid-19 сообщил телеграм-канал "Баста". Более 200 зараженных в Смолевичском районе, часть больных отправляют в соседние райцентры. Есть умершие.

Смолевичский район

"Вчера были готовы результаты тестов из Смолевич, тестов привозили очень много. Результатов, положительных на коронавирус - более 200", - сообщает сотрудник ЦРБ в Смолевичах.

"Вчера ночью медики забрали в Жодино мою подругу и повезли в Копыль. Двухсторонняя пневмония. Мест нет в Борисове, Смолевичах и близлежащих населенных пунктах", - пишет читательница канала из Жодино.

"Жодино, растет количество больных коронавирусом на фабрике "Свитанок". Часть зараженных работников в больнице, часть с подтвержденным тестом лечатся дома. Один человек скончался", - сообщает подписчик канала.

Пуховичский район

"Руденск, садовое товарищество "Мара". Вчера забрали заболевшего Covid-19 прямо с дачи. Медики были в защитных костюмах", - пишет читатель канала.

Молодечно

"Молодечненская санаторная школа-интернат. Проводили санобработку, брызгали дезсредством на пол и дверные ручки. На вопросы о наличии короновируса отвечают отрицательно, якобы плановая санобработка", - сообщает очевидец.

Минский район

"Ратомка, улица Речная. У нескольких жителей подозревают заражение", - пишет читательница канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Дзень забытых пераможцаў
Дзень забытых пераможцаў Уладзімір Халіп
Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва