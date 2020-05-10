Власти запаниковали из-за гроба на проспекте в Минске перед парадом 6 10.05.2020, 9:09

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Двоих активистов доставили в ЦИП на Окрестина.

Вчера около 17 часов активисты, которые вынесли гроб на репетицию парада в Минске, сообщили «Весне», что задержан их друг Михаил Воронцов. После дачи показаний (в качестве свидетеля) сотрудники Первомайского РУВД его отпустили. Всего активист там пробыл около шести часов.

Вчера также не выходили на связь активисты Лиза Прокопчик и Даниил Лаврецкий. Их телефоны были не доступны.

Позже стало известно Лиза Прокопчик находится в ЦИПе на Окрестина. Судить девушку будут в суде Первомайского района Минска в понедельник. Стало известно, что Даниил Лаврецкий также доставлен в ЦИП.

Веронику Янович задерживали вчера приблизительно в 11 часов, а освободили из Первомайского РУВД в полночь. Как и Михаила Воронцова, ее допросили в качестве свидетеля.

«Когда моя мать звонила во все РУВД, то повсюду ей отвечали, что меня там нет», — отметила Вероника Янович.

Также сообщается, что были задержаны Владислав Клаукин, Павел Саврицкий, Луис Азарович. Всех отпустили.

Напомним, 8 мая активисты устроили акцию с гробом во время генеральной репетиции парада. Активисты своей акцией хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы в Минске.