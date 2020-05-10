Ученые объяснили «эффект дверного проема» 3 10.05.2020, 9:19

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Почему люди забывают о своих намерениях входя в другую комнату.

Переходя из одной комнаты в другую, люди часто забывают о своих намерениях, и не могут вспомнить, зачем они пришли. Ученые отмечают, что речь идет об "эффекте дверного проема", у которого есть научное объяснение, пишет lenta.ua.

«Эффект дверного проема" — термин, придуманный в 2011 году Габриэлем Раднанским, кандидатом психологических наук из Университета Нотр-Дам (США). Многие наверняка сталкивались с этим интересным эффектом, когда приходили в другую комнату, чтобы что-то сделать, но напрочь забывали, что именно.

Зарубежные психологи говорят, что разгадка "эффекта дверного проема" кроется в особенностях человеческой психики. Оказываясь в другой комнате, люди переключаются на расположенные там предметы и связанные с ними задачи, поэтому мозг может отложить первоначальную задачу на дальнюю полку. И это, как особенно подчеркивают психологи, полностью нормальное явление.

"Например, вам нужно вернуться в дом, чтобы взять зонтик. Но прежде чем вы оказываетесь в спальне, где у вас в шкафу лежит зонтик, вы сталкиваетесь с целым рядом промежуточных задач — вам нужно разуться, дойти до спальни, открыть шкаф и так далее. На каждом этапе ваше внимание может переключаться на разные предметы, поэтому в итоге вы можете напрочь забыть, зачем заглядываете в шкаф, когда все-таки доберетесь до него", — рассказывают ученые.