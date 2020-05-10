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Концерт в Минске во время эпидемии

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  • 10.05.2020, 9:24
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Концерт в Минске во время эпидемии
Фото: belta

Сколько человек умрут?

Праздничный концерт "Во славу общей Победы!" прошел вчера на площади Победы в Минске, сообщает БелТА.

Перед зрителями выступили Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы и исполнители, солисты Большого театра Беларуси, "звезды" белорусской эстрады и молодые лауреаты национальных и международных конкурсов.

На фото с концерта видно, что многие зрители во время эпидемии коронавируса были без масок и не соблюдали норм социального дистанцирования.


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