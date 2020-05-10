Многие военные на параде в Минске были в масках максимального заражения 3 10.05.2020, 9:37

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Фото: BELTA

Сколько участников мероприятия заразятся коронавирусом?

Многие из военнослужащих, которые принимали участие в «чумном параде», прошедшем вчера в Минске, все-таки были в масках – специальных, для лучшего распространения коронавируса, сообщает телеграм-канал «Баста».

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