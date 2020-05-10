Многие военные на параде в Минске были в масках максимального заражения

Многие военные на параде в Минске были в масках максимального заражения3
- 10.05.2020, 9:37
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Сколько участников мероприятия заразятся коронавирусом?
Многие из военнослужащих, которые принимали участие в «чумном параде», прошедшем вчера в Минске, все-таки были в масках – специальных, для лучшего распространения коронавируса, сообщает телеграм-канал «Баста».
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