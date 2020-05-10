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Многие военные на параде в Минске были в масках максимального заражения

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  • 10.05.2020, 9:37
  • 9,442
Многие военные на параде в Минске были в масках максимального заражения
Фото: BELTA

Сколько участников мероприятия заразятся коронавирусом?

Многие из военнослужащих, которые принимали участие в «чумном параде», прошедшем вчера в Минске, все-таки были в масках – специальных, для лучшего распространения коронавируса, сообщает телеграм-канал «Баста».

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