«Выписали и забыли»: как белорусов массово заражают коронавирусом 10.05.2020, 10:02

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В ожидании результатов теста, больные с COVID-19 неделями ходят на работу.

Житель Барановичей ждал результатов теста на коронавирус 12 дней, сообщает телеграм-канал "Баста".

Все это время он ходил на работу и общался с людьми, так как в больнице его заверили, что у него "почти вылеченная пневмония".

"Мой брат живет в городе Барановичи, - пишет наша читательница. - Попал с односторонней пневмонией в роддом, теперь там два этажа отведено под короновирус и пневмонии. На второй день ему сделали анализ крови на кислород. На четвертый день - тест на коронавирус.

Он пролежал неделю. Выписали. Ни результата теста, ни описания снимка, который сделали в день выписки. При выписке ему даже не назначили лечения. Четыре дня просидел дома без приема лекарств. Потом вызвал на дом врача, который был очень удивлен,что ничего не назначено и нет результата теста и описания снимка легких.

Врач предложил через три дня прийти на прием уже в поликлинику. Но я настояла, чтобы брат вызывал снова врача на дом, так как результата теста по-прежнему не было. Врач приходил в этот четверг снова. Описание снимка появилось через неделю после того, как его сделали.

В конце концов, позвонили из санстанции и сообщили, что тест положительный. Его делали 12 дней. Сообщили, что приедут взять повторный тест. Два дня никого. Неоднократно звонил в поликлинику, перебрасывают с телефона на телефон. Никто не едет делать тест и проверять состояние здоровья.

За эту неделю, что брат просидел дома можно было заразить много людей, так как выписали его якобы с пневмонией почти вылеченной. Он живет с женой, она работает. Каждый день ходит на работу и общается с сотрудниками.

Выходит, что у человека короновирус, а он никому не нужен. Выписали и забыли".

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