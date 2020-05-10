В Ухане выявили нового зараженного коронавирусом в тяжелом состоянии 5 10.05.2020, 10:20

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Фото: Reuters

Помимо этого, в провинции выявили 17 новых бессимптомных зараженных.

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром коронавируса, за сутки подтвердили один новый случай заболевания. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, передает РБК.

Заболевший находится в тяжелом состоянии. Помимо этого в Хубэе выявили 17 новых бессимптомных зараженных, еще 616 носителей вируса остаются под медицинским наблюдением. С начала мая в провинции не выявляли ни одного нового заболевшего, только зараженных без симптомов.

Всего за сутки в Китае диагностировали 14 новых случаев заболевания и 20 бессимптомных зараженных. Под медицинским наблюдением находятся 794 носителя инфекции, в числе которых 48 завозных случаев заражения.

В конце апреля официальный представитель Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя Ми Фэн сообщил, что в Ухане не осталось пациентов с коронавирусом.

Он отметил, что 14 апреля выписали последнего пациента, ранее находившегося в тяжелом состоянии. Этот пациент также стал последним вылечившимся не только в Ухане, но и во всей провинции. 18 марта в городе впервые не выявили ни одного случая заражения.