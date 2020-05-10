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Журналист Алесь Осипцов исчез после задержания в Бобруйске

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  • 10.05.2020, 10:31
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Журналист Алесь Осипцов исчез после задержания в Бобруйске
Алесь Осипцов

Его телефон до сих пор недоступен.

9 мая в Бобруйске состоялся «антипарад». Ряд журналистов были задержаны до начала акции. Местонахождение задержанного журналиста Алеся Осипцова остается неизвестным, сообщает «Радыё Свабода».

По информации Белорусской ассоциации журналистов, журналистка из Бобруйска Марина Молчанова разговаривала с Алесем Осипцовым около 13:00 9 мая. Алесь сказал, что он сел в машину к одниму из протестующих, и они ехали по городу. Алесь связывался с ней с самого утра, они звонили и рассказывали друг другу, что происходит в городе. И через некоторое время коллеги журналиста начали писать, что он не вышел на связь.

Ряд коллег Осипцова и его жена позвонили в Бобруйский РОВД, а также в ГАИ - они не предоставили точной информации об Алесе, а его жене посоветовала написать заявление об исчезновении. Телефон Осипцова до сих пор недоступен.


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