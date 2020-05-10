Академик рассказал, сколько коронавирус живет на маске, одежде и деньгах 4 10.05.2020, 10:41

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На гладких поверхностях COVID-19 активен дольше.

Академик Российской академии наук, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал interfax.ru о том, сколько живет COVID-19 на тех же медицинских масках. По его словам, на внутренней их части вирус живет четыре дня, на внешней — до семи дней. На одежде он погибает за сутки. Онищенко ссылается на данные исследований ученых из Гонконга.

"При 37 градусах тепла вирус погибает на второй день, — продолжает рассказ Геннадий Онищенко. — При 56 градусах тепла — через полчаса, при увеличении температуры до 70 градусов — время инактивации 5 минут".

Специалисты пришли к выводу, что на гладких поверхностях COVID-19 активен дольше. А вот на салфетках или папиросной бумаге его уже нет через три часа. На стекле, как и на банкнотах, вирус погибает на четвертый день.

Онищенко обратил внимание на такой факт: "Вирус стабилен при плюс 4 градусах Цельсия, а 4 градуса — это температура холодильника, там он хорошо хранится". Что касается слов Александра Лукашенко о полезности в борьбе с коронавирусом бани, то академик придерживается другого мнения. По его словам, поход в баню от COVID-19 не вылечит, а если инфекция уже есть, то для человека баня будет вредна.