А вот это - провал! 11 10.05.2020, 10:48

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Парад в Минске принес сенсационные результаты.

В 2015-м году аналогичное мероприятие собрало, по официальным данным, около 600 тысяч человек, а в 2017-м (не юбилейном!) – 250 тысяч. Данные за другие годы не озвучивались, пишет gazetaby.com.

Ныне интрига заключалась в том, у кого больше влияния окажется в 2020-м: у Лукашенко или у коронавируса? Сколько зрителей придет посмотреть на парад, презрев риск подхватить COVID-19?

Глава государства попытался сыграть на высоких чувствах белорусов.

«Надо помнить, что те люди (участники войны, – прим. ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней… И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались», - заявил накануне Лукашенко.

Впрочем, на одни только эмоции власть не рассчитывала. Госаппарат привычно задействовали для обеспечения явки.

На руку Лукашенко играла и цифра: 75 – это большой юбилей. А учитывая, сколь долго и активно в нашей стране культивируется сверхзначимый статус этого праздника, можно было ожидать, что многие придут на парад просто на уровне рефлекса.

Но оказалось, что белорусов не взять «на слабо» и не «пробить на слезу». Число зрителей на параде оказалось оглушительно скромным – даже по оценке МВД, около 15 тысяч человек. В десятки раз меньше, чем раньше!

Среди этой публики были те, кто не мог не прийти в силу должности, и те, кого заманили разного рода «плюшками». То есть по собственному желанию пришло еще меньше.

Можно было прогнозировать, что аудитория парада окажется более скромной, чем в прошлые годы. Но чтобы настолько!

По сути, Лукашенко, сам того не желая, устроил «референдум» о доверии себе и той тактике, которая взята на вооружение в борьбе с эпидемией коронавируса. Результаты оказались ошеломительными. Минчане проголосовали ногами. «Священный акт» собрал менее 1% от двухмиллионного населения белорусской столицы.