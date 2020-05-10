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ВВС США сообщили о взрыве в космосе блока российской ракеты-носителя

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  • 10.05.2020, 11:45
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ВВС США сообщили о взрыве в космосе блока российской ракеты-носителя

В результате происшествия были обнаружены 65 обломков.

Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США. Это подразделение отвечает за обнаружение, идентификацию и отслеживание искусственных объектов на околоземной орбите, сообщает РБК.

По ее информации, взрыв произошел 8 мая в промежутке 04:02 и 05:51 по времени UTC (07:02 и 08:51 по Минску). В результате происшествия были обнаружены 65 обломков, но причиной взрыва не было столкновение с другим объектом. Угрожают ли обломки спутникам, не уточняется.

В пресс-службе Роскосмоса посоветовали РБК обратиться за комментарием в Министерство обороны.

«Фрегат-СБ» — модификация разгонного блока «Фрегат» со сбрасываемым блоком баков. Она предназначена для ракет среднего и тяжелого классов. При помощи «Фрегат-СБ» ракета-носитель «Зенит-3М» 18 июля 2011 вывела на орбиту российскую астрофизическую обсерваторию «Спектр-Р».

В марте этого года ракета-носитель «Союз-2.1б» при помощи «Фрегат-СБ» вывела на орбиту 34 спутника британской OneWeb.


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