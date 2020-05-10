«Каждый день вижу, как бедные врачи борются за жизни людей»: крик души санитарки 2 10.05.2020, 12:12

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Фото: Reuters

В Брестской городской больнице №1 остро не хватает масок и защитных костюмов.

Врачам в Брестской городской больнице №1 не хватает защитных средств и костюмов. Маски приходится шить самим. Об этом телеграм-каналу "Баста" рассказала сотрудница больницы.

"Я санитарка, работаю в Брестской городской больнице №1, - говорит она. - Почти каждый день вижу, как бедные врачи борются за жизни людей. Врачей и другой медперсонал, который работает с больными Covid-19, по моему мнению, недостаточно оснащают защитными средствами. Нас заставляют самих шить маски, стирать их и снова носить. У нас нет респираторов. Одноразовые костюмы стали многоразовыми. Говорят, что денег нет, чтобы закупить.

Надеюсь, что после этого обращения волонтеры помогут нашей больнице с защитными средствами. Спасибо".