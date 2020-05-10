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Минздрав насчитал в Беларуси 22 973 зарегистрированных случая коронавируса

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  • 10.05.2020, 12:40
  • 2,604
Минздрав насчитал в Беларуси 22 973 зарегистрированных случая коронавируса

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены.

Минздрав насчитал в Беларуси 22 973 зарегистрированных случая коронавируса (+921 за сутки) и 131 смерть от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».


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