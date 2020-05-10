Дети в Нью-Йорке умирают от редкого синдрома, связанного с COVID-19 10.05.2020, 12:46

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Эксперты уже не уверены в том, что коронавирус не несет смертельной опасности для детей.

Уже трое детей в Нью-Йорке скончались от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с новым коронавирусом. Об этом заявил губернатор Эндрю Куомо, сообщает «Голос Америки».

Ранее считалось, что COVID-19 в целом не несет смертельной опасности для детей.

В пятницу Куомо сообщил о смерти пятилетнего ребенка, заболевшего коронавирусом, который в результате привел к осложнению в виде синдрома с симптомами токсического шока и болезни Кавасаки. В целом по штату, коронавирус унес жизни как минимум трех молодых людей. Губернатор не предоставил подробную информацию об их возрасте или обстоятельствах их смерти.

По словам Куомо, он обеспокоен тем, что последний случай с появлением синдрома у ребенка означает увеличение риска для детей, которые ранее считались в значительной степени невосприимчивыми к тяжелым формам COVID-19, респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом.

Губернатор рассказал, что властям штата сейчас известно о 73 случаях, когда у детей, заразившихся COVID-19, наблюдались проявление симптомов того же синдрома – в первую очередь, воспаление кровеносных сосудов, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с сердцем.

Куомо сказал, что у заболевших детей при тестировании на COVID-19 был получен положительный результат, однако симптомы, по его словам, появились уже после того, когда пациенты были госпитализированы.

Назвав это «действительно тревожным» событием, губернатор сказал, что эксперты ранее находились под впечатлением, что молодые люди не подвержены риску коронавируса.

«Мы больше не уверены в этом, - сказал он - Вполне возможно, что это продолжалось в течение нескольких недель, и [этот синдром] не был диагностирован как связанный с COVID».

По словам Куомо, что департамент здравоохранения Нью-Йорка совместно с Нью-йоркским геномным центром и Университетом Рокфеллера пытается выяснить, существует ли генетическая основа для появления синдрома, случаи которого впервые были зарегистрированы в Великобритании, Италии и Испании.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний попросили Нью-Йорк разработать национальные критерии для выявления синдрома.

Синдром вызывает симптомы токсического шока, а также схож с болезнью Кавасаки, которая приводит к лихорадке, кожным высыпаниям, отекам желез, а в тяжелых случаях – к воспалению сердечных артерий. Болезнь Кавасаки поражает в основном младенцев и детей в возрасте от 1 до 5 лет, ее происхождение неизвестно.

Ученые все еще пытаются определить, связан ли синдром с новым коронавирусом, потому что не у всех детей с этим синдромом был диагностирован COVID-19.