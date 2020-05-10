«Продавая квартиру, хватались за каждого покупателя» 2 10.05.2020, 12:55

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Как белорусская семья бросила город ради жизни на Нарочи.

Рассказ о жизненных виражах белоруски Юли Петровой и ее семьи опубликовал onliner.by.

- История нашего переезда началась задолго до самого переезда. Впервые мы с мужем приехали на Нарочь после женитьбы, 15 лет назад, по приглашению знакомого нашей семьи. И с тех пор влюбились в это место.

В это сложно поверить, но мы стали приезжать в Нарочанский край почти каждые выходные. Арендовали квартиры, усадьбы, жили в палатках. Нас просто тянуло сюда неведомой силой. Потом стали приезжать с одним ребенком, двумя… В ожидании третьего мы решили пригласить в одну из усадеб наших родителей и встретить на Нарочи новый год. Именно тогда, под бой курантов, я наконец-то поняла, что хочу здесь жить и вот точно так же встречать и принимать у себя гостей.

Вероятно, Вселенная меня услышала, и уже в мае мы нашли то, что нам подходило по площади, по состоянию, по расположению и по деньгам.

Мы с мужем приняли решение: «Переезжаем!» Продумали все: сад, школа, сами будем работать на себя, построим усадьбу. Дело оставалось за малым — продать квартиру в Минске.

Мы горели этим переездом! Мы хватались за каждого покупателя! Нам хотелось как можно скорее переехать в наш дом! Наш деревенский дом!

Мы сообщили об этом детям и стали приезжать на Нарочь каждые выходные просто посмотреть, почувствовать это место. Прошел месяц, и квартира была продана. В тот же день мы оформили договор купли-продажи на дом! Все, назад пути не было! Мы стали обладателями дома площадью 250 кв. м, участка площадью 15 соток и двух полусрубов-полусараев, из которых муж планировал построить гостевые домики.

Переезд состоялся спустя пару недель, в июле 2016 года. Было сложно организоваться с маленькими детьми — устали, помню, безумно, но точно так же мы были счастливы! Это было начало новой жизни! Скажу откровенно: с одной стороны, мы ликовали, с другой — неизвестность меня пугала. Надо было начинать все сначала, с тремя детьми на руках.

А дальше еще интереснее. Началась стройка. Сложно себе представить, как после городских тротуаров я увязала по щиколотку в глине. Прокладывали коммуникации к гостевым домам, благоустраивали территорию. Деньги заканчивались, и приходилось договариваться с рабочими, с поставщиками стройматериалов. В конце концов много чего делали сами. Вся семья принимала участие! В частности, все дорожки выкладывали камнями дети, стены и пол в гостевом доме красила наша дочь-пятиклассница.

Но все было не зря. Уже в октябре мы приняли наших первых гостей. В тот момент мне казалось, что это была победа! Но… это было лишь начало большого пути. Мы всегда шли только вперед! Были сложности, было отчаяние, опускались руки, но только благодаря поддержке мужа, да и всех членов семьи, мы продолжали идти вперед, к своей цели.

Нами руководила огромная сила желания — сделать из этого места душевный уголок, где люди будут чувствовать себя как у друзей в гостях. Прошло четыре с половиной года. Что изменилось? Изменилось все, и прежде всего мы! Мы еще больше влюблены в это место, мы полюбили наш дом, нашу «фазенду». У нас могут разместиться до 25 человек одновременно. Мы стали на путь фермерства и впервые сами вырастили птицу. Прошлым летом наше «поголовье» составляло около 50 особей: гуси, утки, индюки, индоутки, куры. Мы сами готовим гостям из наших продуктов, разбили небольшой огород. У нас родился четвертый ребенок!

Мы настолько срослись с нашим домом, с нашей землей, что нет желания покидать это место надолго! Это наша душа. Наше место силы. А с этого года мы принялись осваивать территорию за забором, то есть мы расширяемся! У нас большие планы, грандиозные мечты, а самое главное — у нас все получается, несмотря ни на что!