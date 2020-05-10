Ученые установили, что большинство мужчин читает книги лишь до 50-й страницы 7 10.05.2020, 12:58

А как выглядит этот показатель у женщин?

Любопытные результаты исследования получили британские социологи. Они изучили предпочтения тысяч людей, активно читающих электронные книги. Сбор информации показал, что женщин это занятие увлекает намного сильнее, чем мужчин. Так, представители сильного пола чаще бросают читать книгу, добравшись лишь до пятидесятой страницы, а женщины нередко преодолевают страницу номер 100, пишет lenta.ua.

В последние годы популярность электронных книг стремительно растет, из-за чего бумажные тиражи снижаются. У компаний, предоставляющих услуги скачивания электронных книг, огромный объем информации о том, насколько активно люди их читают, и как далеко в этом вопросе продвигаются.

Исследование показало, что поэзия вновь начинает набирать популярность, и особой всплеск интереса к этому стилю литературы фиксировался с 2013 по 2018 годы. Только 5% электронных книг полностью прочитываются более 75% читателей. 60% электронных книг дочитывают лишь 25-50% людей, которые начинают их читать. Исследование также показало, что любители телевизоров, запойно просматривающие различные сериалы, также с завидным упорством чаще всего дочитывают электронные книги до конца, сообщает The Daily Mail.

Были выявлены и некоторые различия между популярностью определенных жанров, а также их востребованностью. К примеру, фэнтези и фантастические книги чаще читают по выходным. Наконец, наблюдения показали, что если человек не бросает читать книгу после 100-й страницы, то вероятность дочитывания ее является максимальной.