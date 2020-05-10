Врач-радиолог из Минска: У человека почти нет симптомов, а на КТ — двусторонняя пневмония 1 10.05.2020, 13:04

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Столичный медик рассказал о коварстве COVID-19.

Врач-радиолог 10-й городской клинической больницы Минска Георгий Топузидис сейчас, как и его коллеги, работает с пациентами с COVID-19.

Георгий рассказал tut.by, как изменилась его профессиональная жизнь во время пандемии, почему коронавируса стоит опасаться не только пожилым, но и молодым, и что он видит, расшифровывая КТ-снимки пациентов.

— Что изменилось в вашей работе, когда появились пациенты с COVID-19?

— Наша больница — это огромнейший стационар, в обычное время на 1040 коек, сейчас — 600, здесь более десятка хирургических отделений, пять республиканских центров. Но еще никогда в период моей работы у нас не было такого потока инфекционных пациентов, как сейчас. Я бы хотел отдать должное своим коллегам и всем сотрудникам клиники, которые за считанные дни смогли такой огромный неинфекционный стационар перепрофилировать в одну из самых крупных инфекционных больниц в стране.

Второе, что для меня изменилось — это то, что сейчас наша жизнь делится на «чистую» и «грязную» зоны. Ординаторская — это чистая зона, кабинет компьютерной томографии — это грязная зона, потому что туда привозят инфицированных пациентов на обследование и все мы там ходим в средствах индивидуальной защиты: респираторах, щитках, комбинезонах и так далее.

Когда вся эта ситуация с коронавирусом началась, все просто рвались на работу, потому что по моральным качествам никто не мог остаться в стороне, когда такое происходит. И это не пафос, просто все врачи понимают, что это наше призвание.

— Вы делаете рентген или КТ?

— КТ.

— Вы по КТ можете отличить пневмонию COVID-19 от той, где нет COVID-19?

— Пневмонии, которые все называют COVID-19, мы называем вирусными, потому что они похожи на другие вирусные пневмонии. Но к вирусной пневмонии может добавиться бактериальная флора, и картинка тогда может стать другой. Да, при коронавирусной пневмонии мы действительно видим на КТ те самые «очаги матового стекла», но они имеют свой характер — они двусторонние, полисегментарные.

Но надо понимать, что у человека не может на пустом месте возникнуть пневмония, должен быть какой-то провоцирующий фактор — триггер, который поспособствует развитию. В данном случае таким фактором стал COVID-19.

— Может ли при коронавирусной инфекции быть такое, что у человека состояние резко ухудшается?

— Я могу сказать не как клиницист, а как диагност: COVID-19 ассоциированные пневмонии протекают по-разному. У меня на днях был случай: поступила женщина — контакт 1-го уровня, без повышенной температуры, жалуется только на то, что пару раз за день покашляла. Мы спрашиваем, есть ли боль в грудной клетке, затруднение в дыхании? О чем-то таком, что могло бы вызвать подозрение на пневмонию. Она говорит, что нет, ничего такого нет. Мы направили ее на КТ-исследование, а у нее двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас нет классического течения COVID-19 инфекции, у каждого пациента это протекает по-своему. Но в большинстве случаев инфекция вообще не проявляется никакими симптомами, если же симптомы есть, то чаще всего — это кашель и повышенная температура. Надо разграничивать понятия «инфицирования» и «заболевания»: инфицирование — когда нет никаких симптомов, а заболевание — когда есть.