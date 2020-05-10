Генерал-посол Владимир Дубовик, «Зеркало недели»

10.05.2020, 13:19

Кит Дейтон

Чего ожидать от номинации нового посла США в Украине?

1 мая Белый дом объявил, что генерал-лейтенант в отставке Кит Дэйтон номинирован на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов в Украине.

О возможной кандидатуре Кита Дэйтона на эту должность публично заговорили еще летом 2019 года, после отзыва в Вашингтон Мари Йованович. (По информации ZN.UA, Трампу предлагали несколько кандидатур — и достаточно авантюрных персонажей, и дипломатов, не имевших опыта работы на постсоветском пространстве. Но Трампу более других приглянулась кандидатура Дэйтона и, по словам людей, общавшихся с Джулиани, президент лично говорил приближенному адвокату, мол, "в этой коррупционной стране нам нужен честный военный".)

После отъезда Уильяма Тейлора (который, напомним, на слушаниях в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Трампа подробно ответил на вопросы о давлении Белого дома на Киев в 2019 году) во главе посольства США в Украине в качестве временного поверенного осталась Кристина Квин. Собственно постоянного полномочного посла США в Киеве не было с того времени как в мае прошлого года с поста была отозвана Мари Йованович, ставшая первой жертвой кампании давления Белого дома на украинское руководство. Есть несколько возможных объяснений заминке с номинацией нового посла.

Во-первых, подобные назначения требуют прохождения многочисленных и длительных бюрократических процедур. Во-вторых, администрация Трампа не отличается системностью работы, и многие должности (в т.ч. в дипломатической службе) остаются незанятыми долгое время. В-третьих, заминка могла быть связана с выбором кандидатуры на должность посла в Киев. Так, в числе кандидатов рассматривали и нынешнего и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикера.

В-четвертых, пауза была связана и с тем, что вследствие глубокого политического кризиса в США, апогеем которого стали слушания об импичменте президента, Украина оказалась в центре внимания американского политикума и общественности. Сегодня любой шаг президента в украинском направлении обращает на себя особое внимание.

Поэтому вполне логичным выглядело стремление администрации Трампа потянуть время с назначением посла, чтобы несколько улеглись страсти, и новое назначение априори не рассматривалось как подозрительное.

Что известно о Ките Дэйтоне? Ему 71 год. Он генерал-лейтенант армии США в отставке с 2010 года. Его армейское прошлое тем более важно, поскольку именно среди американских военных мы традиционно видим наибольшее число симпатиков Украины. Нынче сотрудничество США и Украины в военной сфере является, возможно, самым успешным направлением во всем комплексе двусторонних отношений (однако, сохранится ли этот уровень и дальше — после назначения на пост министра обороны Украины А.Тарана, первые шаги которого уже вызвали глубокое недоумение в НАТО, — вопрос. — Ред.)

Кит Дэйтон знает Украину не понаслышке: он участвует в консультировании украинских военных еще с 2018 года. Именно тогда министр обороны США Джеймс Мэттис назначил его на должность стратегического советника высокого уровня по вопросам оборонной реформы. Однако работа в Украине еще не означает, что между Дэйтоном и украинской стороной сложилась атмосфера доверия.

Дэйтон 40 лет провел на различных должностях в армии США. В его послужном списке работа, связанная с выработкой стратегии и планированием военной политики. Это человек, обладающий широким системным взглядом на ситуацию в регионе, где расположена Украина. При этом его знание региона базируется, в том числе и на опыте работы в Москве в качестве военного атташе.

Кит Дэйтон имеет три диплома известных университетов США и Великобритании (Колледжа Вильяма и Мэри, Университета Южной Калифорнии и Кембриджа). В общем он получил солидную профессиональную подготовку, выходящую за рамки чисто военного ремесла.

Последние десять лет Кит Дэйтон занимает должность директора Европейского центра исследования безопасности им. Дж.Маршалла. Данный Центр является одним из лидеров анализа проблем международной безопасности и обороны. По своим концептуальным ориентирам Центр придерживается традиционного представления о роли США в мире и необходимости сохранения активности Америки на международной арене.

Кроме того Центр им. Дж.Маршалла многие годы успешно работает с представителями военной, политической и экспертной элиты Украины. В нем много программ, направленных на повышение квалификации украинцев в целом ряде секторов, и десятки (если не сотни) украинцев обучались в Центре в годы, когда его возглавлял К.Дэйтон.

То, что Дэйтон не является дипломатом, возможно стало одним из факторов, предопределивших выдвижение именно его кандидатуры на должность посла в Украине. За последний год война Трампа против "глубинного государства" (deep state) лишь обострилась. Ряд карьерных дипломатов дали в Конгрессе показания против Трампа. И хотя во главе дипломатического ведомства стоит "лоялист" Майкл Помпео, без сомнения, в Белом доме не доверяют госдепу.

К военным — как действующим, так и тем, кто в отставке — в США отношение, как правило, уважительное. И его кандидатура имеет высокие шансы успешно пройти процесс слушаний и утверждения в Сенате. Другое дело, пока неизвестно, когда пройдут эти слушания.

Дело в том, что в связи с эпидемией коронавируса Конгресс США сейчас обсуждает, в каком формате ему дальше работать, — традиционно или дистанционно. Но даже если Сенат и соберется в ближайшее время, не факт, что вопрос о новых назначениях будет заслушан в первую очередь. На повестке дня много других, более актуальных вопросов. Например, принятие дальнейших мер поддержки американской экономики, которая в условиях карантина оказалась в состоянии "свободного падения".

С большой долей уверенности можно предположить, что новый посол не станет послушной игрушкой в руках Трампа или сомнительных личностей из его окружения. Вероятно, он будет выполнять указания Белого дома, которые будут ложиться в канву официальной повестки дня американо-украинских отношений, но не станет выходить за ее рамки, тем более по указанию людей из личного окружения Трампа.

Скорее всего президент и его окружение не откажутся полностью от своих попыток бросить тень на кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена, используя в том числе и его прошлую работу на "украинском направлении". Тема "Бурисмы" и Хантера Байдена не исчезнет. Правда, сейчас в атаках на Байдена на первый план выходят другие "кейсы". Кроме того, любые шаги президента в отношении Украины по-прежнему находятся под увеличительным стеклом. И это может стать сдерживающим фактором для Трампа и его избирательного штаба.

Владимир Дубовик, «Зеркало недели»