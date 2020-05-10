Минчане из разных районов жалуются на «отравленный гарью» воздух по ночам 1 10.05.2020, 13:25

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Что происходит?

Жители минских микрорайонов Сухарево и Юго-Запад жалуются на работу ТЭЦ 4, которая загрязняет воздух, сообщает телеграм-канал «Баста». Несколько минчан из разных районов города написали журналистам канала подробности и сообщили о похожих случаях.

«ТЭЦ 4 сильно коптит. Зимой еще ладно, окна закрыты и слышен запах только тогда, когда выходишь либо на улицу, либо на балкон. Сегодня ночью, как только ветер сменился на юго-западный, стало вонять. В 6 утра проснулась просто от того, что не могу нормально дышать. И это с учетом, что все окна были закрыты, только на балконе на 5 сантиметров приоткрыто окно. Ну и по традиции подоконник весь черный. Живу возле диспетчерской станции Кунцевщина», - пишет жительница Минска.

«Минск, микрорайон Михалово, улица Льва Сапеги. Последние несколько дней по ночам такая вонь от ТЭЦ 4, что дышать невозможно, приходится закупоривать все окна, спать очень тяжело. Живу тут уже восемь лет, до этого жил недалеко, на проспекте Газеты «Звязда», возле «Таира», такого никогда не было, воздух как в советское время возле котельной», - сообщает минчанин.

«Все совершенно то же самое происходит в Заводском районе, возле ТЭЦ 3. Так же строго по ночам жгут непонятно что, вонь стоит жуткая. Окно не открыть, копоть оседает на окнах и подоконниках снаружи», - пишет житель столицы.

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