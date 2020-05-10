Коронавирус поразил стратегические предприятия России 10.05.2020, 13:34

Фото: TASS

Риски массового заражения в моногородах вокруг них - очень высокие.

Коронавирус проник на системообразующие предприятия Мурманской области РФ. В ряде компаний носители вируса уже выявлены. В крупнейшем из очагов, на стройке "Новатэк" в Белокаменке, число больных приблизилось к двум тысячам. Есть заболевшие и в моногородах, тесно связанных с градообразующими предприятиями, в первую очередь горнодобывающей и металлургической отрасли, пишет severreal.org.

Депутат мурманской областной думы Олег Черкашин раньше был заместителем главного инженера рудника, расположенного в поселке Никель Печенгского района Мурманской области. "Как бывший работник АО "Кольская ГМК" (входит в "Норникель". – СР) и рудника "Каула-Котсельваара" оцениваю риски заражения работников рудника коронавирусной инфекцией как высокие", – написал он губернатору Мурманской области с просьбой принять срочные меры.

По данным Черкашина, в семье одного из рабочих шахты обнаружился коронавирус. Он госпитализирован с четырехлетним сыном, у обоих высокая температура и плохое самочувствие. До этого шахтер отработал неделю в тесном контакте с коллегами,которых на самоизоляцию отправили лишь через 10 дней после появления у него симптомов болезни. Все они контактировали, в свою очередь, с предыдущей и последующей сменами, сотрудниками вспомогательных служб. Сам заболевший несколько раз посещал местную больницу.

Работники смены были обследованы на коронавирус, результатов тестов еще нет. Ни остальных работников шахты, ни жителей поселка, контактировавших с заболевшим, на вирус проверять не стали. Во всем Печенгском районе зарегистрированно 35 больных.

В своем письме депутат Черкашин просит губернатора ввести дополнительные меры – карантин на шахте и общее обследование всех работников и членов их семей на вирус. Ответа на свое письмо он не получил, сообщил Черкашин корреспонденту Север.Реалии. По данным другого депутата, Максима Белова, некоторые меры безопасности на руднике все же сейчас приняты, в частности, обследованы рабочие. "Проверили 200 человек вокруг, идет наблюдение за участком. Меры не глобальные, в ручном режиме", – рассказал Белов.

Светлана, жительница поселка, говорит, что все очень обеспокоены ситуацией на руднике и в поселке.

– На руднике работают с Никеля и соседнего Заполярного. Ездят в одном транспорте, на руднике находятся группами. Там тяжелая работа, а тут еще риск заболеть. Но другой работы здесь нет, поэтому какие-то остановки в работе рудника будут большой проблемой для всех людей, – объясняет она. – Страшно и за остальных людей. В поселке все живут скученно, ходят в один и те же магазины, которых у нас мало. Никаких тестов населению не проводилось, в руднике проверены не все. Слухи расползаются самые разные, например, такие, что могут реальное число больных замалчивать.

В пресс-службе компании "Кольская ГМК" от комментариев отказались.

Ситуация в поселке Никель, где расположен рудник, и без коронавируса уже давно напряженная. Главная причина – планы “Норникеля” закрыть плавильный цех, который является градообразующим предприятием для поселка с населением около 11 тысяч человек. Все работники цеха должны быть сокращены в несколько этапов к 2021 году. Четкого понимания, что будет с населенным пунктом и жителями, ни у кого нет. В компании говорят о программах переобучения и приглашении в другие регионы. Власти области говорят о развитии других отраслей экономики в поселке – в частности, туризма, поскольку Никель находится вблизи границы с Норвегией. Но кто будет развивать туризм при полном отсутствии здесь инфраструктуры и каких-бы то ни было достопримечательностей или рекреационных объектов, никто объяснить не может.

Стройка Новатэка в Белокаменке

Возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для арктических проектов в поселке Белокаменка под Мурманском – крупнейшая стройка региона. И один из крупнейших очагов распространения коронавируса в стране.

Число носителей вируса среди работников – а здесь трудятся представители разных регионов и стран – составляет две тысячи, ежедневно увеличиваясь на 100-300 человек. Причина такого роста – в скученности персонала, отсутствии санитарных мер и в том, что стройка не остановлена, несмотря на большое число заболевших. В выложенном в соцсетях видео один из рабочих в конце апреля рассказывает, что больные и здоровые строители живут вместе, вместе ходят на работу, а также выходят за продуктами к одним и тем же ларькам.

Стройка Новатэка в Белокаменке

Одна из работниц компании “Велесстрой”, крупнейшего подрядчика Новатэка в Белокаменке, скончалась. Работодатель сначала выложил пресс-релиз с упоминанием положительного теста на коронавирус у умершей, но позже удалил текст. Власти региона пока сообщают о том, что подтверждения вируса на данный момент у женщины нет. В субботу стало известно еще об одной жертве коронавируса (у него подтвержден ковид) – 55-летнем водителе в вахтовом поселке. У него была двухсторонняя пневмония на фоне сахарного диабета и ишемической болезни сердца, сообщили в областной больнице, он стал пятой жертвой коронавируса в регионе.

Белокаменка стала не только очагом, но и разносчиком вируса по всей стране. Так, заболевание выявлено у рабочих, прибывших отсюда в Екатеринбург. По данным местных СМИ, речь идет более чем о ста носителях. Власти Мурманской области заявляют, что все рабочие перед отправкой из региона проходят обязательный двухнедельный карантин и только после него и при двух отрицательных тестах отправляются за пределы региона.

Часть заболевших размещена в мобильном госпитале, который МЧС развернул в Белокаменке специально для строителей, часть – в Мурманске, что вызывает у местных жителей беспокойство. Один из жителей Мурманска направил президенту РФ и опубликовал на своей странице письмо с просьбой принять меры относительно ситуации на стройке, которая угрожает жителям Мурманска.

Кольская АЭС: об этом не говорят

На Кольской АЭС, которая обеспечивает 60% энергопоставок в регионе и вырабатывает электричество для Карелии, также не все благополучно. Коронавирус был выявлен у жены одного из сотрудников станции.

Мужа заболевшей и всех контактировавших с нею изолировали.

Как рассказал один из сотрудников, предварительно-положительный диагноз был выявлен у нескольких человек.

– Я слышал, по крайней мере, о пяти предварительных диагнозах. Но какие дальнейшие действия приняли в отношении людей и рисков распространения вируса, я пока не знаю, об этом не говорят. Оперативный персонал живет в санатории на условиях изоляции, то есть их привозят только на работу и увозят обратно. Там условия хорошие, но домой никого не отпускают, – сообщил на условиях анонимности работник Кольской АЭС.

Кольская АЭС в Мурманской области

Фото: TASS

Официально информацию о предварительных диагнозах на станции не подтверждают, сообщая только о заболевшей жене сотрудника. В городе-спутнике Колькой АЭС Полярные Зори, по данным оперативного штаба региона, на сегодня пятеро заболевших. При этом практически все живущие здесь так или иначе связаны со станцией. Город стал одним из первых в области, закрытых на въезд и выезд. Ограничения продолжают действовать.

Вирус в моногородах

Напряженная ситуация сложилась и в ряде других моногородах региона. Особенность этих населенных пунктов в том, что здесь тоже все жители тесно связаны с градообразующими предприятиями. Так, крупнейшим после Белокаменки очагом болезни остается Кировско-Апатитская агломерация. В Кировске расположен комбинат "Апатит" компании "ФосАгро", в Апатитах – Кольский научный центр. На два города число заболевших составляет более 140 человек.

Главным распространителем заболевания здесь стал вернувшийся с Кубы местный житель, который злостно нарушал правила изоляции. Он стал и первым жителем области, против которого возбудили уголовное дело за распространение коронавируса.

В Мончегорске, где расположена Кольская ГМК, – восемь заболевших, в Оленегорске, где градообразующим предприятием является Оленегорский ГОК "Северстали", – трое выявленных носителей, в Ковдоре, построенном при Ковдорском ГОКе "ЕвроХима", – один официально подтвержденный случай. Есть заболевшие и в закрытых городах области, где находятся базы Северного флота и военные предприятия, в частности, судоремонтной отрасли – Североморске, Снежногорске, Полярном.

Всего в Мурманской области, по официальным данным, заражено 2340 человек, пятеро скончались. Власти оценивают ситуацию как непростую и пока не называют дат снятия ограничительных мер.