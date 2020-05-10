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День победы абсурда

  • 10.05.2020, 13:45
День победы абсурда

Минчанин провел оригинальную акцию против «парада смерти».

Сегодня все обсуждают военный парад в разгар эпидемии в Минске, который многие называют «парадом смерти», пишет kyky.org.

Минчанин Александр Богданов провел 9 мая акцию под названием «День победы абсурда».

Александр Богданов, более известный как Papa Bo, – арт-директор «Корпуса», организатор инвентов. Он работал со многими важными белорусскими группами – от «Кассиопеи» до Shuma.

В фейсбуке авторы идеи пишут: «На наш взгляд, доведение абсурда происходящих вокруг событий до предела и смех страху в лицо – единственная возможная реакция на танки в городе, в единственной стране, оставившей военный парад и поставившей его в приоритет в такое непростое время.

Этим видео мы не хотим никого оскорбить и задеть, а также надругаться над памятью о победе 9 мая 1945 года. Напоминаем: танки, пушки, курение, а также несоблюдение самоизоляции и игнорирование социального дистанцирования могут вредить вашему здоровью».


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