«Скорые» массово забирают людей в Минске: названы новые очаги COVID-19 3 10.05.2020, 14:03

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Жители столицы рассказали о вспышках инфекции.

Новые очаги распространения Covid-19 в Минске, о которых сегодня сообщили читатели телеграм-канала "Баста". Заражение обнаружено в средней школе №131. Скорые забирали людей на улицах Рафиева, Гаруна, Мирошниченко.

"Минск, улица Дунина-Марцинкевича. 6 мая умерла женщина, есть еще заболевшие. Подъезд дезинфицировали только 9 мая", - пишет читательница.

"Минск, школа №131 школа на улице Уборевича, 74. Четвертые и девятые классы - на изоляции. В пятницу в одном из шестых классов тоже нашли зараженного. У нескольких учителей тесты взяли, в понедельник обещали результат. Все дети переносили бессимптомно, болели родители", - сообщает подписчик.

"Моя мама переболела коронавирусом, я ее из больницы привез сегодня. Я с ней живу, а у меня даже анализ не приехали брать. Когда приходишь в поликлинику, говоришь, возьмите у меня анализ, они говорят, что со слов не могут брать, в базе нет и все. Живу в Минске, в Уручье", - рассказал читатель.

"Минск, Рафиева 78. Под вечер стояла скорая помощь. Из 12-го подъезда вышла медработник в защитном костюме и следом за ней мужчина с пакетом и в маске, сели в скорую и уехали. Мужчину транспортировали в медучреждение", - сообщает очевидец.

"Улица Люксембург, 197. Скорая с самого утра. Проверяли кого-то на карантине. Скорая приезжает не в первый раз утром, когда нет людей и никто не видит. Вчера утром в этом районе врачи обошли три подъезда в домах по соседству", - пишет читатель.

"Асаналиева 13 /1, Минск. Скорые приезжали в разные подъезды, проверяли", - сообщает жительница Минска.

"Две скорые возле подъезда на улице Гаруна,1. Это дом ЗАО "Атлант", - пишет читатель.

"Улица Гинтовта, 5Б. Приезжали на проверку пациентов. Врач в защитный костюм одевался на месте. Полный двор детей. Ощущение, что все живут в другом мире, в котором нет Covid-19", - сообщает подписчик.

"Приезжали по адресу Минск, улица Лынькова, 29/1", - пишет очевидец.

"Забрали несколько человек из двора на улица Мирошниченко за магазином "Виталюр". Из какого именно дома – не знаю", - пишет читательница.

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