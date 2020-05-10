Белоруска в Стамбуле сравнила отношение к пациентам с COVID-19 у нас и в Турции 3 10.05.2020, 14:19

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Разница впечатляет.

Белоруска, которая живет в Стамбуле, сравнила отношение к пациентам, у которых подозревают заражение Covid-19, в Беларуси и в Турции, пишет телеграм-канал "Баста".

"Заболел племянник в Минске, три дня температура 39,5. Приехала скорая, тестов не брали. Сказали, что если температура будет пять дней и больше, вызвать снова. Выписали антибиотик и все. Снимков не делали.

Племянник живет с бабушкой. Он до появления симптомов неделю сидел дома никуда не выходил.

Я сама живу в Стамбуле. Не понимаю, как это во время пандемии не взять тест. У нас при малейших симптомах забирают в больницу - не важно есть страховка или нет. Берут тест и, не дожидаясь результатов тестов, начинают лечение как при коронавирусе, в зависимости от симптомов".

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