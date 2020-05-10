El País: Факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой 13 10.05.2020, 14:10

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Группа французских историков провела развенчала устоявшиеся мифы.

Немцы проиграли войну из-за Гитлера, Япония капитулировала из-за Хиросимы, Тихий океан был второстепенным театром военных действий, из-за воздушных бомбардировок сил союзников немцы были сломлены, Джордж Паттон (George Patton) был блестящим военным, Швейцария сохраняла нейтралитет, англичане поддерживали Черчилля как до, так и во время войны, арабы хотели, чтобы победу одержал Третий рейх, в войсках СС служили лучшие солдаты, итальянские войска допускали просчеты, а японский флот терпел неудачи… Вот некоторые "факты" о Второй мировой войне, которые мы, как правило, воспринимаем как неопровержимые. На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого. В эту пятницу исполнится 75 лет со дня окончания войны. И перефразируя Вуди Аллена (Woody Allen), мы могли бы сказать, что достоверность этих сведений не стоит преувеличивать. Есть, правда, и настоящие факты. Очевидно, что немцы проиграли в Сталинградской битве, союзники разгромили войска противника в Нормандии, а Герман Геринг (Hermann Göring) был толстяком. Однако многие факты о войне, которые мы знаем из книг и фильмов, неправда, пишет издание El País (перевод - inosmi.ru).

Историки уже давно нас предупреждают, что стоит пересмотреть устоявшиеся представления о Второй мировой войне, которая, как мы помним, не была полностью завершена до тех пор, пока Япония не подписала капитуляцию второго сентября 1945 года. Например, на протяжении многих лет Ричард Овери (Richard Overy) отмечал, что, в частности, роль Сталинградской битвы переоценивают. На самом деле, главным решающим сражением на восточном фронте стала Курская битва. В эти памятные дни очень красноречива и показательна работа, которую лично я считаю одной из главных, а именно, «Мифы Второй мировой войны» (Les mythes de la Seconde Guerre Mondiale). Ее написали сорок известных историков и специалистов по военной истории, главным образом французских под руководством Жана Лопеза (Jean Lopez) и выдающегося специалиста Оливье Вьеверки (Olivier Wieviorka). В небольших интересных главах авторы рассматривают факты о войне, которые «считаются непреложными истинами, будто бы взятыми из Евангелия, однако, даже несмотря на это, они все равно ошибочны». По мнению французского журнала L'Express, эта работа — «показательная победа в борьбе за детоксикацию истории».

Все главы крайне интересны, в целом, книга заставляет нас переосмыслить укоренившиеся в нашем сознании представления. Возможно, эту книгу есть за что покритиковать, в частности, за то, как авторы освещают темы, касающиеся Франции. Нельзя сказать, что большинство людей действительно волнует реальная роль железнодорожников в движении Сопротивления и в финальном освобождении Франции от нацистов. Хотя людям и нравится фильм «Битва на рельсах» режиссера Рене Клемана (René Clément) или обсуждения на тему, пожертвовал ли собой французский экспедиционный корпус в Италии. Однако в книге внесена ясность в сложные вопросы, например, развенчан миф, что вторжением в СССР Гитлер всего лишь опередил Сталина. Эту идею придумала и распространяла немецкая пропаганда. Кроме того, авторы ставят под сомнение ту роль, которую сыграла в поражении фашистов русская холодная зима. Авторы книги также отрицают то почти всеобщее мнение, что крах Франции в 1940 году был неизбежен. Историки отрицают продуманность немецкой стратегии блицкрига против СССР. Первоначальные успехи немцев в СССР они объясняют фактором везения, обращая внимание на те большие риски, на которые пошло немецкое руководство.

Мне очень нравится часть книги, в которой ставится под сомнение тот факт, что японские камикадзе погибали зря. Ее написал профессор японской истории в Женевском университете Пьер-Франсуа Суйри (Pierre-François Souyri). Как он утверждает, именно благодаря самоотверженности пилотов так называемого «спецназа самоубийц», наиболее эффективного оружия Японии против американских кораблей, в конечном итоге японцам удалось сохранить власть императора Хирохито. Причина: американские оккупационные силы боялись волны терактов в случае, если бы императора отстранили от должности и судили. Таким образом, внушающие ужас камикадзе каким-то образом спасли императора.

В свою очередь, сотрудник Государственного центра стратегических исследований (CNRS) и автор диссертации, посвященной войскам СС, Жан-Люк Лелю (Jean-Luc Lelu) развенчивает миф, что эти войска были элитными. Историк считает, что на самом деле солдаты были слабо обучены и отсутствовала четкая структура командования. Конечно, солдаты могли быть «идейными», однако не были профессионалами своего дела. Восхищение «запахом жженой серы», который они издавали и издают, активно подпитывалось впоследствии недобросовестными историками и широко использовалось в нацистской пропаганде. По сравнению с подразделениями вермахта, войска СС гораздо чаще появлялись в документальных фильмах и журналах. Жан-Люк Лелю упоминает блестящего автора агитационных плакатов Оттомара Антона (Ottomar Anton), наполнявшего свои работы страшными призывами. Союзники по антигитлеровской коалиции почему-то часто все-таки верили пропаганде противника, который использовал татуировки, руны, маскировку и громкие имена, придумывая некую мистическую силу своих ударных войск. Как и другие, вооруженные силы союзников были очарованы идеей элитных войск, которые решительно и безразлично относились к потерям. Солдаты войск союзников испытывали комплекс неполноценности. На самом деле, войска СС, награжденные многими медалями (большинство солдат получили Рыцарские кресты), несли огромные потери не от храбрости, а просто потому что сами солдаты были плохо подготовлены. Плюс руководящий состав подразделений СС состоял из бессердечных хамов. Регулярные формирования вермахта были намного эффективнее.

Ярмарка чудесного оружия

Авторы книги развенчали и мифы о подводных лодках фашистов и невероятном оружии немцев — пресловутом Вундерваффе. Ни подводные лодки, ни новые виды вооружения не могли помочь Германии одержать победу. Немецкие подводные лодки никогда не были оснащены необходимыми средствами и не обладали какими-либо особыми преимуществами над противником. Когда США вступили в войну, они были обречены на поражение. Вундерваффе напоминал собой «рекламную ярмарку без товара», большинство "чудесных" видов оружия даже не прошли стадию прототипа. Из-за слабого производственного потенциала Третьего рейха и топорного вмешательства военных невозможно было воплотить в жизнь даже реалистичные идеи. А вот японский имперский флот был действительно хорош, считался третьим в мире. Кроме того, по мнению специалистов, «Ямато» вошел в историю как самый ценный военный корабль, наряду с «Бисмарком».

Если говорить об исторических персонажах, авторы книги раскрывают неприглядные факты из жизни генерала Паттона и развенчивают миф об Эрвине Роммеле, который уже и так давно опровергнут. Эрвина Роммеля (Erwin Rommel) считали неконтролируемым и недисциплинированным «нацистским авантюристом» и обвиняли в том, что он знал о катастрофе европейского еврейства, ничего не делал и жил в доме, который конфисковали у еврейской семьи. В тоже время авторы книги не согласны с тем, что роль Монтгомери переоценена. Британского фельдмаршала по праву считают одним из главных военачальников войны. В книге утверждается, что если бы оценивали способы побеждать соперника, профессионализм и здоровую предусмотрительность, не принимая во внимание свойственные ему антипатию и высокомерие, то заслуги Монтгомери признали бы в полной мере.

Кроме того, особый интерес представляет собой глава, в которой авторы ставят под сомнение невероятный успех нападения японцев на Перл-Харбор (атака без объявления войны японской авиации на американский флот, стоявший на рейде базы Пел-Харбор в декабре 1941-го года — прим. ред.). «Дым „Аризоны", одного из двух затонувших линкоров, фактически затмевает любые последствия этого якобы невероятного успеха», — отмечает Пьер Грумберг (Pierre Grumberg), напоминая, что японцы плохо спланировали операцию и еще хуже ее выполнили, потеряли много самолетов и 150 первоклассных летчиков, которым оказалось сложно найти замену. Кроме того, из-за того, что нападение японцев было исподтишка, они сами себя обрекли на кровавые битвы впоследствии. А беспечный Перл-Харбор в какой-то мере сам стал виновником собственного уничтожения.

Итальянская армия, которую многие считают ужасной, запомнилась рядом как героических, так и чудовищных деяний, которые наглядно показывают ее лучшие и худшие с точки зрения морали качества.

Среди героических поступков можно отметить действия дивизии «Ариете» в Северной Африке, (в особенности штыковые атаки, а не наступление боевыми машинами), самопожертвование альпийских дивизий под названиями «Юлия», «Кунеэнзе» и «Тридентина», которые в 1943 году ушли с Дона для того, чтобы защитить немецко-итальянские позиции. Можно вспомнить оборону Павлограда шестым полком берсальеров. В противовес можно назвать такие ужасающие деяния, как резня в Доменико в Греции или жестокие репрессии в Словении и Далмации под предводительством генерала Марио Роатты (Mario Roatta).

Особо стоит отметить главу, в которой авторы опровергают утверждение, что Вторая мировая война стала противостоянием мужчин. Это впечатление возникает потому, что в связи с войной чаще всего упоминают такие имена, как Сталин, Черчилль, Рузвельт, Гитлер, Тодзио, Муссолини, де Голль… Как подчеркивает Фабрис Виржили (Fabrice Virgili), во всех армиях, кроме Японии, служили женщины. Среди выдающихся бойцов были и советские женщины, единственные на передовой, например, Марина Раскова, летчица-штурман, возглавлявшая три женских авиаполка, в частности, «Ночных ведьм», а также снайпер Людмила Павличенко, которая уничтожила 309 солдат и офицеров противника, даже не подозревавших о том, что они могли погибнуть от руки женщины. Стоит отметить и роль летчицы-истребителя Лидии Литвяк. Нужно вспомнить таких стойких женщин, как Жермен Тийон (Germaine Tillion). Нельзя забыть и тех, кто из-за своих страданий заставляет нас вспомнить жестокость нацистов — например, Анну Франк (Anna Frank). Нельзя забыть образы повешенных женщин-партизан, которые после гибели были выставлены палачами на всеобщее обозрение: такова была судьба Зои Космодемьянской или Софи Шолль (Sophie Scholl). Были женщины и на стороне зла: среди палачей в лагерях смерти были и дамы, — например, жестокая надзирательница Ильза Кох (Ilse Koch) по прозвищу «Бухенвальдская ведьма» или «гиена Освенцима» Ирма Грезе (Irma Grese). Во многом Вторая мировая война — история женщин: символом послевоенного восстановления стали «трюммерфрау» — женщины, участвующие в восстановлении немецких городов. Участвовали женщины и в драматичных событиях войны: вспоминается депортация, «горизонтальный коллаборационизм» (секс с врагом — прим. ред.), военные корреспонденты и фотографы, отважные шпионы…