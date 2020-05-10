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Московский апокалипсис

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  • Игорь Эйдман
  • 10.05.2020, 14:28
  • 4,496
Московский апокалипсис
Игорь Эйдман

В бункере, в окружении армии охранников, прячется сбрендивший от страха фараон.

Воздушный парад и праздничный салют взрывают небо над пустым, обезлюдевшим городом.

Запертые в квартирах горожане машут перед окнами портретами давно умерших незнакомых людей.

Среднеазиатские рабы в душных подвалах готовятся снова горбатиться на бесконечном строительстве собянинских пирамид.

Священники, погибая, причащают прихожан вином смерти.

В роскошных рублевских особняках стреляются миллиардеры.

Одетые в белые защитные костюмы люди заполняют длинные ряды могил трупами в закрытых гробах.

В бункере, за несколькими рядами высоченных бетонных стен в окружении армии охранников прячется сбрендивший от страха фараон.

На город надвигается апокалипсис.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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