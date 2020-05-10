Московский апокалипсис

Московский апокалипсис1
- Игорь Эйдман
- 10.05.2020, 14:28
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В бункере, в окружении армии охранников, прячется сбрендивший от страха фараон.
Воздушный парад и праздничный салют взрывают небо над пустым, обезлюдевшим городом.
Запертые в квартирах горожане машут перед окнами портретами давно умерших незнакомых людей.
Среднеазиатские рабы в душных подвалах готовятся снова горбатиться на бесконечном строительстве собянинских пирамид.
Священники, погибая, причащают прихожан вином смерти.
В роскошных рублевских особняках стреляются миллиардеры.
Одетые в белые защитные костюмы люди заполняют длинные ряды могил трупами в закрытых гробах.
В бункере, за несколькими рядами высоченных бетонных стен в окружении армии охранников прячется сбрендивший от страха фараон.
На город надвигается апокалипсис.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»