Застрявшие на Бали белорусы: Купили билеты домой за $1300, а потом подумали - зачем? 6 10.05.2020, 14:36

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Как семейная пара решила пережить эпидемию в экзотической стране.

Белорус с женой застрял на Бали, причем по своей воле, пишет onliner.by. Пара решила, что раз карантин, то какая разница, где его проводить. Время покажет, насколько решение было правильным. «Поездка планировалась еще в ноябре, когда со словом «корона» ассоциировалось только пиво», — начинает рассказ соотечественник:

«Так получилось, что сейчас мы с женой не живем в одной стране: она по работе живет в Вене, я — тоже по работе в Дубае. За несколько дней до вылета было небольшое беспокойство, но идеи отменить поездку не было, так как непонятно было, когда мы еще увидимся.

Прилетели мы на Бали 6 марта, и уже тогда была понятна пропасть, в которую все может рухнуть. Полупустые улицы, огромные скидки на жилье, никаких толп туристов — сказка для нас, худший кошмар для местных. Несмотря на это, на лицах балийцев не было никакого беспокойства. Вечеринки продолжались, серферы серфили, достопримечательности посещались. Все думали, что вот-вот все пройдет. Не прошло. Людей становилось все меньше и меньше. В какой-то момент в пятницу вечером на крупнейшей барной улице в барах, кроме персонала, не осталось ни одного туриста. Клубы с диджеями, рестораны с живой музыкой — полный комплект официантов и всего лишь несколько шляющихся туристов, которые вот-вот отсюда уедут. Неудивительно, такую же сюрреалистичную картину наблюдали все жители крупных городов.

Планировали уехать и мы.

Но в какой-то момент мне на почту пришло письмо. Сердце ушло в пятки: «Ваш билет в Вену отменен». Началось. Австрия закрывает границу, «Аэрофлот» сокращает количество рейсов, попасть в Вену теперь невозможно. Через пару дней закрывается и Дубай — тут мы поняли, что мы серьезно влипли.

Сглаживает панику и волнение письмо от работодателя: все переходят на удаленную работу. Значит, раз уж мы тут застряли, то можем теперь работать отсюда, с Бали?

Сложно описать словами, на каких эмоциональных качелях мы находились в это время. В один момент ты думаешь: да это же мечта, судьба предоставила шанс провести карантин в одном из лучших мест в мире.

С другой стороны, что тут начнется через неделю? Через две? Не начнут ли местные грабить в отсутствие работы, а полиция — бить всех палками, как в той же Индии? Не лучше ли уехать? По крайней мере если и будут бить, то свои же. Что, если мы все-таки заболеем коронавирусом?

В результате мы пришли к логическому решению: работать нужно, где бы мы ни были, а значит, нужен компьютер. Один у нас был, придется купить второй. Из-за просадки курса рупии хороший рабочий ноутбук нам вышел в районе $800. В Европе он стоил бы $1200 — хоть что-то приятное. Все равно дорого, но ничего не поделать: без него мы ничего не заработаем.

Понимаем, что в Беларуси все-таки безопаснее, и покупаем билеты через Москву «Аэрофлотом». Цена — $1300 на двоих. Сегодня за такие деньги найти билеты невозможно.

После того как билеты были куплены, сразу же возникла мысль: зачем? Зачем нам туда лететь? Зима и карантин в четырех стенах? Да и своей квартиры у нас в Минске не было, пришлось бы снимать. Я даже пытался подыскать что-то недорогое на Airbnb, но был, мягко сказать, ошарашен: мало того, что стоимость аренды была такой же, как и тут, на Бали, домика с бассейном и садом, так и на вопрос о скидке арендаторы говорили: после вас все еще дезинфицировать нужно, мол, вы заразный, из-за границы едете, поэтому будете еще и доплачивать.

Была даже идея сдать билет, но мы этого делать не стали. Рейс планировался на 2 апреля, а 30 марта Россия закрыла границы, в том числе с Беларусью. Выбор сделали за нас. Рейс сначала перенесли, потом отменили, и мы окончательно и бесповоротно застряли. Стоимость билетов должны вернуть, но когда — непонятно.

Как только наши билеты в Минск отменили, мы сразу же связались с консулом. Он добавил нас в WhatsApp-чат к таким же застрявшим белорусам. Несколько дней назад планировался эвакуационный рейс через Казахстан и Вьетнам, но он не состоялся, так как не нашлось нужного количества человек. Это и было ожидаемо: многие, кто попал в такую же ситуацию, также не хотят уезжать. Те, кому это все-таки необходимо, все же могут улететь, но заплатить им придется от $800 (хотя я нашел только от $1300) на человека.

Европейцев отсюда, к слову, увозили бесплатно.

Что же могу сказать по текущей ситуации на Бали? В целом все очень спокойно. Вместо тусовочного и полного туристов острова по ощущениям Бали превратился в размеренную деревушку, где ничего не происходит. Здесь нет жесткого карантина, как в Индии или на Филиппинах, что очень приятно. Временами мне кажется, что я коротаю жаркие летние вечера на даче в Колодищах — настолько тут все похоже.

Всем заехавшим сюда позже середины февраля сейчас автоматически продлевается виза, так что ничего с ней делать не нужно.

Сейчас жилья тут больше, чем оставшихся туристов, так что вилла с тремя спальнями, бассейном и садом за $500 не сказка, а суровая правда: все-таки лучше, чтобы кто-то жил в ней за копейки, чем она просто простаивала.

Неделю назад все пляжи все-таки закрыли. Сначала входы просто перегораживали палками, через которые все лазили, потом же стали закрывать высокими заборами и ставить охрану, так что на пляж теперь попасть почти нереально.

Начали закрывать некоторые районы — попасть туда можно, только если ты там живешь. Но никаких пропусков нет, названия отеля в этом районе будет достаточно, чтобы тебя туда пустили.

Несмотря на то что местные сидят без работы, в основном они пока ведут себя мирно. Хотя по ощущениям на улице стало немного опаснее: мы слышали истории о сброшенных с байка и ограбленных туристах, так что теперь после заката никуда не выходим. Также один раз нас пытался кто-то остановить, но кто это был и зачем, мы так и не поняли. Пару раз мы слышали в свой адрес «Corona, corona!», но никакой ненависти от таких людей не исходило, скорее даже наоборот.

По ощущению из туристов тут в основном остались только наши, славяне. Оно и неудивительно: всех европейцев и австралийцев вывезли бесплатно, нам же нужно платить от $800. Да и зачем — уехать, чтобы сидеть в цифровой тюрьме?

Это тот редкий случай, когда мы попали в идеальный шторм. Уехали бы на неделю раньше — вернулись бы и ничего не было. На неделю позже — не смогли бы уехать, и не было бы отпуска совсем.

У нас были средства на непредвиденные расходы в виде билетов и ноутбука. У нас есть возможность работать удаленно, и заработанных денег нам тут точно хватит. К сожалению, но не все сейчас находятся в такой же ситуации. У многих нет работы и возможности удаленно работать, нет и средств на то, чтобы вернуться.

Для нас же эта поездка, к счастью, пока имеет больше плюсов, чем минусов. Сейчас мы просто перестали волноваться, расслабились и стали ценить каждое мгновение. Рано или поздно границы откроют, и нам придется отсюда уехать.