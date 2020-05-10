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«Хочу рассказать, как нас специально заражают коронавирусом»

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  • 10.05.2020, 14:54
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«Хочу рассказать, как нас специально заражают коронавирусом»

Шокирующие признания жительницы Копыля.

Некоторых зараженных Covid-19 в Копыле даже не отправляют в больницу. У людей не берут тесты и не дают больничный. Жители города пишут, что их специально заражают коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Хочу рассказать о том, как нас специально заражают, - пишет жительница Копыля. - На данный момент проживаем в общежитии. У нас два этажа. На каждом этаже - по одной общей кухне и два туалета.

Недели две назад выявили коронавирус у нашей соседки, проживавшей на одном этаже с нами. Заразилась на работе, так как работает в больнице. Забрали в больницу только ее. Мужа оставили дома, он сдавал тесты.

Соседка пролежала в больнице не больше двух недель, ее выписали. На следующий день приехала санстанция. Врачи сообщили, что у ее мужа положительный тест. Всей семье сказали соблюдать самоизоляцию, карантин, но не взяли тестов. Не дали даже больничный!

Зараженного мужа в больницу не забрали. Он ходит спокойно без маски и перчаток по общежитию, в магазин. Никому нет дела до него и до нас. Никто к нам не приезжает. Самое ужасное, что все это время он со всеми контактировал, и все мы ходили на работу и ездили по родственникам».

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