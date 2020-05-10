Эстония первой получила от Японии потенциальное лекарство от коронавируса 6 10.05.2020, 15:04

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Препарат передан эстонскому посольству в Токио.

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против COVID-19 для исследований и потенциального использования при лечении коронавируса.

Препарат Avigan передан эстонскому посольству в Токио и будет доставлен в Эстонию на следующей неделе, сообщает nv.ua.

«То, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его», — заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Препарат Avigan, который получит Эстония, разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа.

Более 80 стран направили заявки на получение лекарства для тестирования и экспериментального использования при COVID-19. Япония бесплатно выделила препарат для исследований в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время Эстония должна будет поделиться результатами клинических исследований.

Ученые из разных стран продолжают поиски эффективной вакцины от коронавируса. Итальянские исследователи планируют начать тестирование на людях вакцины собственной разработки уже осенью.

Определенного прогресса в области работы с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 достигли исследователи из Израиля.

Еще одной перспективной разработкой является вакцина, которую создают в фармацевтической лаборатории университета Сан-Диего в США. Ученые используют участки ДНК коронавируса вместе с фрагментами других вирусов, которые безопасны для человека.