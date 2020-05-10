Коронавирус всея Руси Вадим Зайдман, kasparov.ru

10.05.2020, 15:24

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Фото: AFP

Героизм врачей – это результат преступления власти.

При обсуждении моего вчерашнего текста мне – в который уже раз – посоветовали самому посетить госпиталь, посмотреть на героическую работу врачей и какой страшной смертью умирают пораженные коронавирусом пациенты. Поскольку такие советы очень характерны, и об этом есть не только комментарии, но и статьи – об этом, например, писал Игорь Яковенко (дай Бог ему окончательного скорейшего выздоровления), публикуя фото очередей из машин "Скорой помощи" и тоже ссылаясь на "свидетельства врачей, которые сейчас находятся в этом аду и то, что они рассказывают, это, действительно, ад" – решил ответить на эти апокалипсические рассказы отдельным постом.

Я тоже могу пригласить всех, пишущих об этих российских реалиях, приехать в Германию, чтобы лично убедиться: никаких очередей из машин "Скорой помощи", точнее, "Rettungswagen" вы не увидите, все клиники работают не в авральном, а в штатном режиме и еще даже принимают пораженных коронавирусом итальянцев и французов.

Потому что в стране не нехватка мест в отделениях интенсивной терапии, а, наоборот, 10 тысяч свободных, а Минздрав ФРГ к уже имевшимся 25000 аппаратам искусственной вентиляции легких закупил дополнительно еще 10000. И не тогда, когда петух клюнул, а заблаговременно – еще 12 марта. И да – про то, что из-за всего этого шухера страдают другие больные, отменяются плановые операции – тоже ничего не слышно. И про массовые заражения от пациентов и гибель немецких врачей из-за нехватки защитных средств – тоже не слышно. Как и про их героизм прямо на линии фронта в войне с невидимым врагом – коронавирусом. Возможно, в каких-то клиниках кому-то из врачей пришлось выйти во внеплановую смену, отработать какие-то сверхурочные (премиально оплачиваемые), но никакого героического угара – только рутинное исполнение врачебного долга.

Не оказалось, увы, в немецких клиниках места подвигу!

Нам ли, бывшим советским людям, не знать, что героизм и подвиг одних – это часто халатность, а то и преступления других?

Поэтому. Не надо меня стращать всеми этими апокалипсическими ужасами об очередях из машин "Скорой помощи" и тем, что творится в российских больницах. Потому что это не столько проблема коронавируса, сколько устройства общества и состояния медицины в стране.

Коронавирус виноват в том, что российская медицина находится в состоянии разрухи? Коронавирус – эта та старуха с клюкой, которая вышибла все стекла, потушила все лампы, сокращала из года в год финансирование здравоохранения – в противовес увеличивавшемуся финансированию военной отрасли и всевозможных спецслужб? – Или все-таки Путин и российское правительство?

Так и хочется воскликнуть, почти дословно цитируя того же Филиппа Филипповича – "Пусть Швондер оперирует!" – Пусть генералы лечат! Или еще лучше – пусть Путин лечит! Тем более, и защитный скафандр у него есть.

Ад и коронавирус в России не столько в больницах, сколько в головах.

Главный ее враг – не коронавирус, а Путин. Точнее, Путин и есть подлинный коронавирус Российской Федерации. Разъедающий ее, как ржа.

Ее главное зло, ее проклятие и, подозреваю, ее наказание.

Вадим Зайдман, kasparov.ru