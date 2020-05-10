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Белорусские банки готовятся к девальвации рубля?

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  • Александр Удафович, udf.by
  • 10.05.2020, 15:41
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Белорусские банки готовятся к девальвации рубля?

Судя по всему, Беларусь вступает в период экономической турбулентности.

Белорусские банки один за одним сворачивают программы кредитования. Сообщается, что с 8 мая Белагропромбанк приостановил выдачу кредитов на финансирование недвижимости, приобретение автомобилей и потребительские нужды.

Ранее жилищное кредитование прекратили Франсабанк, а в БПС-Сбербанке отказались от партнерских программ с застройщиками.

О приостановлении кредитования физлиц сообщил БТА Банк. Несколько кредитов из своей линейки убрал Банк БелВЭБ. Сократилось количество кредитных предложений и у Белгазпромбанка.

С 1 мая Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке на общих основаниях. Также приостановлена выдачу кредитов на многие новые авто, на рефинансирование и на потребнужды.

Создается впечатление, что банки пытаются застраховаться от резкого обрушения курса белорусского рубля, которое может произойти уже в августе. А также ограничивают выдачу потребительских кредитов из опасений роста безработицы. По прогнозу Центра экономических исследований Beroc, в ближайшее время в Беларуси рабочих мест лишатся минимум 100 тысяч человек.

Ведь большинство экспертов предупреждают: мир находится на пороге глобального кризиса, по сравнению с которым Великая депрессия покажется небольшим экономическим спадом.

Александр Удафович, udf.by


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