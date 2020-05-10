Гомельские идеологи приобрели микроавтобус за $45 тысяч без тендера 13 10.05.2020, 16:08

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В разгар эпидемии лучшего применения деньгам из бюджета идеологи не нашли.

Журналисты выяснили, почему Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета отменило тендер на закупку минивэна стоимостью свыше 45 тыс. долларов США, пишет gomel.today.

Первую попытку провести тендер на закупку минивэна VW CARAVELLE Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома предприняло 18 марта 2020 года. Из технической заявки следовало, что это должен быть пассажирский микроавтобус на 9 пассажирских мест в улучшенной комплектации. Однако к намеченному часу в адрес организаторов аукциона не поступило ни одной заявки.

Повторный аукцион был проведен 28 марта. В этот раз в намеченное время тендерная комиссия зафиксировала наличие только одной заявки, поступившей от CООО «Атлант-М Восток». На основании этого было принято решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.

На 22 апреля гомельские идеологи запланировали проведение третьего аукциона. Однако за день до аукциона заказчик отменяет его по причине «утраты необходимости приобретения автомобиля».

В тот же день принимается решение о выборе процедуры закупки из одного источника. Основанием для принятия такого решения послужил протокол аукциона от 28 марта, в котором было зафиксировано признание государственной закупки не состоявшейся.

Изучив конъюнктуру рынка подобных автомобилей, в Главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета решили признать приемлемой цену в размере 117 000 BYN, предложенную CООО «Атлант-М Восток».

Отмечается, что Минский автомобильный завод в прошлом году освоил производство собственных микроавтобусов. Объявленная отпускная цена на микроавтобус в стандартной комплектации составляла всего 62 196 BYN.