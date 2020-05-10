Видеофакт: Роналду показал комплекс упражнений для поддержания формы дома

Видеофакт: Роналду показал комплекс упражнений для поддержания формы дома2
- 10.05.2020, 16:11
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Самый популярный футболист в мире дал несколько полезных советов.
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился комплексом упражнений для поддержания формы в условиях карантина.
Видео португалец опубликовал на странице CR7 Fitness by Crunch в Instagram, пишет apostrophe.ua.
Футболист показал, как правильно делать выпады, отжимания, качать пресс, приседать, а также укреплять мышцы спины и ягодицы.
"Мой маленький совет вам. Запишите на бумаге все, что вы собираетесь выполнить. После того, как вы сделали упражнение, сверьтесь со списком", - сказал Роналду.
35-летний форвард является самым популярным человеком в Instagram. На его страницу подписано более 217 миллионов человек.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.