Вернувшийся из РФ белорус заразил коронавирусом семью брата и других родственников 2 10.05.2020, 16:16

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Среди заразившихся есть дети.

В Костюковичском районе более ста человек изолированы как контакты первого и второго уровней, рассказал местной районной газете главврач Костюковичской райбольницы Александр Лобов, пишет сайт mogilev.online.

В районе есть очаг, следы которого ведут в Россию. Мужчина вернулся домой с заработков и заразил всю семью своего брата, тещу и других родственников, в том числе ребенка.

Еще один «семейный» случай в районе — также завозной из Минска: сын, приехавший из столицы, заразил отца. Когда вся семья сдала тесты на коронавирус, выяснилось, что заражена и хозяйка дома.