В Пинске в третий раз прошло воскресное «кормление голубей» 1 10.05.2020, 16:35

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Жители города выразили солидарность и поддержку брестским активистам.

В Пинске в третий раз прошло «кормление голубей». В штатском и полицейских было вдвое больше людей, чем участников. Подробности сообщил журналист «Радыё Рацыя» Петр Савич:

- В 12 часов на набережной в Пинске около десяти жителей города собрались на очередное «кормление голубей» - это проявление солидарности и поддержки с брестскими активистами-экологами, которые выступают против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

«Кормление голубей» длилось около часа. Участники обсудили ситуацию с задержанием блогера Сергея Петрухина и преследованием брестских активистов.