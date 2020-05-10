«Сводкам «штаба» никто не верит, в городе катастрофическая ситуация» 1 10.05.2020, 16:50

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Иллюстрационное фото

В разгар пандемии власти в регионах тратят средства на массовые мероприятия.

Об этом в редакцию Charter97.org написал читатель из Витебской области:

- Последние события в стране все больше шокируют. Молчать уже просто невозможно. Пока во всем мире борются с чумой 21-го века, у нас, в Беларуси, проводят массовые мероприятия, игнорируя элементарные рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Вот, например, в Городке 8 мая открыли Аллею славы героев СССР. На открытии толпились «депутаты», люди из райисполкома, МЧС и так далее. Посмотрите на фото, все, элементарно без масок! К тому же, адекватно ли расходовать средства таким образом, когда больницы нуждаются, к примеру, в аппаратах искусственной вентиляции легких или средствах защиты для врачей?

Фото: vitbichi.by

К сожалению, вчера, 9 мая, еще и концерт провели на центральной площади Городка. Песни и пляски в разгар пандемии коронавируса - это же полнейший маразм! Смотришь на все это и волосы дыбом встают. Еще, наверное, и ветеранов толпами ходили поздравлять. Сколько будет смертей после этих мероприятий?

В это же время, «районный штаб» сообщает, что на 6 мая 2020 года в районе зарегистрировано 48 положительных тестов на COVID-19. О умерших не сообщается, а ведь известно уже о 58-летнем Александре Булаеве, который скончался от коронавируса в апреле. Так какое количество смертей скрывают от нас власти?

Конечно, никто не верит сводкам «штаба» из райисполкома. В городе ходит много слухов. Все понимают, что ситуация, действительно, катастрофическая.

Фото: vitbichi.by

Фото: haradok.info

Фото: haradok.info