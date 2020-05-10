Синоптики: В Беларуси завтра будет до +27°С 10.05.2020, 17:06

Утром и днем 11 мая ожидаются дожди.

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы местами по стране ожидается слабый туман. Ветер будет южный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет сильно падать.

Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по северо-востоку до плюс 14 градусов в юго-западных районах страны. Днем воздух прогреется до 25 градусов, по югу - до 27 градусов.