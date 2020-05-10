В российских регионах ограничения из-за COVID-19 продлили до лета 10.05.2020, 17:12

Россиян обязали носить маски и перчатки в магазинах, общественном транспорте, в том числе такси, и на улицах.

Власти Санкт-Петербурга, Якутии и Бурятии продлили до 31 мая ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, пишет «Новая газета».

Правительство Бурятии обязало всех жителей республики соблюдать режим самоизоляции до конца весны и использовать защитные маски в общественных местах и в транспорте. При этом в регионе разрешили работу 15 новых категорий предприятий.

В Санкт-Петербурге ограничения продлили в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, подчеркнули в пресс-службе администрации города. Помимо этого жителей города обязали с 12 мая носить маски и защитные перчатки в магазинах, общественном транспорте, в том числе такси, и на улицах. Согласно указу губернатора, после майских праздников смогут возобновить работу организации (в том числе строительные и промышленные предприятия), чья деятельность не была приостановлена из-за коронавируса.

На территории Якутии за исключением арктических районов также продлили введенные из-за COVID-19 ограничения. В арктических районах будут действовать только запрет для собраний более 50 человек. В Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, Ленске и Покровске будет разрешена работа по предоставлению бытовых услуг, где нет непосредственного контакта (например, ремонт обуви), а также занятия спортом на открытом воздухе.

Ранее режим самоизоляции до 31 мая продлили в Москве и Московской области. Жителей этих регионов также обязали с 12 мая носить маски и перчатки на объектах торговли, в общественном транспорте и в такси.