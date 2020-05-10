«Есть ли среди учеников заболевшие, нам не сообщают» 10.05.2020, 17:21

Что говорят родители и учителя об учебном процессе в школах.

Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, учебный год в образовательных учреждениях продолжается. Читатели «Кур'ера» сообщают о том, в каком режиме учатся сейчас их дети. Часть учеников слуцких школ занимается дома и высылает задания учителю. Вот что они рассказывают:

«Как в таком случае их будут оценивать, не знаю»

«Моя дочь в школу не ходит, потому что я беспокоюсь за её здоровье, — рассказала Юлия. — Она занимается дома. На сайте школы учителя выкладывают тему урока и задания. Каждое задание учителя говорят, к какому времени прислать. Высылаем им на электронную почту или по «Вайберу». Оценки не ставят. По крайней мере, нам об этом не говорят.

Конечно, сложнее с устными предметами. Некоторые учителя просят прислать видеорассказ подготовленного материала, некоторые просят, чтобы дети подготовили доклад в письменном виде и прислали им на почту. А по некоторым устным предметам ничего не просят присылать. И как в таком случае их будут оценивать, не знаю.

Ставят ли им пропуски в журнале, я не знаю, потому что вайбер-чата с классным руководителем у родителей нет».

В минских школах всё ясно

«В Минске в школах уже всё ясно, — написала Светлана, жительница Минска. — Аттестовывают за 3 четверти тех, кто не ходит сейчас в школу. Те, кто хочет получить оценки за 4 четверть, приходят в школу и пишут контрольные работы. Вот такое сообщение мы получили от учителя: «Добрый день, уважаемые родители. Немного информации: аттестация за год будет проведена по трём четвертям (среднее арифметическое). Если есть желание аттестоваться за 4 четверть и потом получить годовую, то по интересующим предметам нужно получить 3 отметки за письменные работы, выполненные в школе».

«Приказов официальных, как именно аттестовать учеников, которые не ходят на занятия, так и нету, — рассказала Наталья, учитель одной из слуцких школ. — Всё пока на уровне «там сказали», «в вайбере написали».

1 мая детей на занятиях было совсем мало. Сейчас где как: семь, пять и по два есть.

Учителя рассуждают так: кто ходит — учим. Тем, кто дома, темы сообщаем. Непонятно, можно ли им отметки ставить. Рекомендации меняются, а документов, на которые можно будет сослаться, нет. Да и по оплате, скорее всего, ничего не будет, ведь у нас официально нет дистанционного обучения. Есть ли среди школьников заболевшие, нам не сообщают».